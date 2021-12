Le MacBoo Pro avec puce M1 Max, un monstre pour l’édition de photo ?

Les MacBook Pro avec puce M1 Max sont de vraies bêtes pour la retouche de photographies.

Il y a quelques mois, Apple dévoilait officiellement ses puces maison M1 Max et M1 Pro, des puces qui allaient être utilisées dans les nouvelles générations de MacBook Pro de la marque à la pomme. Il s’agit essentiellement de versions améliorées des puces Apple Silicon M1 qui avaient été introduites en 2020. Cela étant dit, le MacBook Pro avec puce M1 Max ou M1 Pro est une machine des plus onéreuses. Mais il semblerait que le jeu en vaille la chandelle.

Cependant, pour les professionnels qui prennent des photos et qui les retouchent au quotidien, ce prix pourrait être grandement justifié. C’est tout du moins ce qui ressort d’une série de tests menés par CNET. Nos confrères américains ont découvert que l’édition de photos dans Adobe Lightroom sur le M1 Max prend bien moins de temps qu’avec un modèle privé de cette puce, ce qui devrait se ressentir dans les tâches quotidiennes des professionnels de la photo et de la vidéo.

Par exemple, dans leurs tests, fusionner six clichés DNG Canon de 30 MP dans un seul et même panorama n’a demandé que 14 secondes au MacBook Pro avec puce M1 Max contre 67 secondes sur un MacBook Pro doté d’un processeur Intel i7 de 2019. Cette différence est plus importante encore lorsqu’il a fallu fusionner deux images Phase One de 151 MP. L’opération n’a pris que 34 secondes sur le M1 Max et trois fois plus de temps, 109 secondes, sur le MacBook Pro Intel.

Pour les utilisateurs lambda qui ne retouchent leurs photos que de temps à autre, ceci n’aura peut-être que peu d’importance, mais si vous êtes un professionnel de la photo et que c’est votre lot quotidien, alors ces quelques secondes, voire dizaines de secondes gagnées ici ou là représenteront un temps non négligeable à la fin de la journée.