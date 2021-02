Le Mac Pro avec puce Apple Silicon pourrait ressembler à un gros Mac mini

Apple rafraîchit assez régulièrement les machines de son catalogue. Le Mac Pro y a aussi droit, bien que plus rarement. Un nouveau modèle serait en préparation, et les nouveautés ne manqueraient pas.

Le Mac Pro est la machine la plus puissante et la plus haut de gamme au catalogue d’Apple. Comme n’importe quel autre produit, la firme de Cupertino sort de temps à autre un nouveau modèle. Il se murmure qu’une nouvelle génération est d’ailleurs en préparation, avec une puce Apple Silicon et un tout nouveau design, semble-t-il.

Le Mac Pro avec Apple Silicon pourrait ressembler

Apple met lentement mais sûrement ses machines à jour avec des variantes de sa toute nouvelle puce maison Apple Silicon M1. Il était évident que, à terme, tout son catalogue y aurait droit. Il n’était donc pas surprenant d’apprendre que le géant américain travaillerait sur une déclinaison Apple Silicon de son Mac Pro. Et concernant cette machine, ce changement de processeur pourrait être accompagné d’une sérieuse cure de minceur pour l’ordinateur.

à un gros Apple Mac mini

Quant à savoir précisément à quoi elle pourrait ressembler, c’est une toute autre histoire. Jon Prosser, leakster bien connu de FrontPageTech, a récemment publié une vidéo dans laquelle il partage certaines informations concernant ce futur Mac Pro. Selon ses sources, le redesign du Mac Pro le ferait ressembler, d’une certaine manière, à un Apple G4 Cube. Une époque qui remonte déjà à de nombreuses années.

Et les rendus qu’il partage dans la vidéo vont dans ce sens. Certains y verront davantage une version plus imposante du Mac mini. Chacun se fera son avis. Toujours est-il que ce design ne semble pas mauvais et il viendrait assurément rendre la machine bien plus transportable. Apple avait déjà tenté de créer un Mac Pro plus compact il y a quelques années mais les utilisateurs n’avaient apparemment pas du tout aimé cet étrange design.

Pour l’heure, nul ne sait quand ce nouveau Mac Pro pourrait être officialisé. Certaines rumeurs affirment qu’il ne faut pas l’attendre cette année, le lancement arriverait donc en 2022, au mieux. Patience, patience.