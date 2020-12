Le Mac mini M1 permet à Apple de prendre la première place au classement des ventes PC desktop au Japon

Apple propose un catalogue produit très étoffé. Avec des appareils mobiles, bien sûr, mais aussi de solides machines pour le bureau. Outre les iMac et autres Mac Pro, le Mac mini peut être une option très intéressante. D'autant plus avec sa puce M1.

Il n’y a pas si longtemps encore, choisir un ordinateur Apple n’était pas chose aisée. Il y avait de nombreux facteurs à prendre en considération. Quel processeur Intel ? Quel GPU ? Combien de RAM ? De stockage ? Etc. Et le choix était plus complexe encore dans la mesure où tous les modèles ne disposaient pas nécessairement des mêmes options. Par exemple, si vous souhaitiez un GPU discret dans une machine desktop, il fallait nécessairement opter pour un iMac, un iMac Pro ou l’imposant Mac Pro. Arrive aujourd’hui enfin le moment tant attendu, Apple commence à simplifier son offre. Ce qui semble grandement lui réussir.

Apple prend la tête de ventes de PC de bureau au Japon grâce au Mac mini M1

En effet, avec l’arrivée des puces Apple M1, c’est tout le processus qui se simplifie. Et peut-être est-ce ce qui permet d’expliquer comment Apple a pu parvenir à prendre la place de numéro Un des ventes dans la catégorie PC de bureau au Japon. C’est tout du moins ce qu’annonce une analyse de la société spécialisée BCN Retail. Grâce au Mac mini M1, la firme de Cupertino détiendrait actuellement pas moins de 27,1% de part du marché du PC desktop au Pays du Soleil Levant.

Et ce n’est probablement pas terminé

Avant cela, la marque à la pomme devait se contenter de 15% et luttait constamment avec Lenovo pour la troisième place. BCN Retail précise avoir remarqué cette augmentation des ventes d’ordinateurs Apple depuis les lancements des nouvelles machines Mac équipées d’une puce M1, propulsant le géant américain en tête des ventes, en ce qui concerne les PC de bureau tout du moins.

Si les ordinateurs Mac ne prédominent pas sur le marché mondial des ordinateurs, les nouvelles références dotées de cette fameuse puce M1 devraient certainement les faire progresser de manière significative. D’autant que les critiques sont excellentes, certains vantent l’autonomie en nette hausse, d’autres les performances impressionnantes par rapport aux anciens modèles avec une puce Intel.