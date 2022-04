Le livre audio en 2022 : une alternative au livre papier

Dans le contexte du développement accéléré d’Internet et de l’émergence de nouveaux canaux de communication, l’industrie du livre a connu de profondes mutations.

En 2022, le livre audio apparaît comme l’alternative destinée à soutenir la production et la vente de livres, et ce, en ligne. Le point.

Contexte de l’évolution du livre : la place du livre audio en 2022

En 2022, la littérature s’écrit et se publie sur Internet. Les auteurs peuvent de plus en plus se faire connaître et vendre leurs œuvres dans le cadre de plateformes d’édition numérique, notamment en livre audio. Par ailleurs, le livre est considéré comme un bien culturel et un patrimoine national, qui enfin, grâce au numérique, parvient au plus grand nombre en quelques secondes seulement. À cet égard, des plateformes telles qu’Audible, proposent une offre d’essai d’un mois qui permet d’avoir un livre audio gratuit. Les livres audio de l’enseigne peuvent être téléchargés et lus sur divers supports, comme l’iPhone et l’iPad ou encore sur les tablettes ou smartphones Android.

Pourquoi se tourner vers le livre audio ?

Le livre audio est un livre qui se lit à voix haute. Il a été développé au début des années 70 pour rendre les livres accessibles aux personnes souffrant d’un handicap visuel ou qui ne peuvent pas être autonomes pour lire un livre.

Depuis, il est en train de s’imposer comme l’alternative idéale au livre papier. Ce dernier vous permet de lire (écouter) un livre lorsque vous êtes dans les transports en commun ou dans les lieux publics. Aussi, il est à noter que le livre audio est très prisé par les personnes qui ont des problèmes de vue et par celles qui ont une activité professionnelle qui ne leur laisse aucun répit. En effet, grâce à la technologie de lecture de texte, le livre audio se révèle être une alternative tout à fait fonctionnelle à la lecture du livre papier.

À qui est destiné le livre audio ?

Le livre audio s’adresse à tous les lecteurs et à tous les amoureux de livres, qu’ils soient jeunes ou âgés, voyants ou malvoyants. Par ailleurs, les livres audio sont de plus en plus diffusés, car ils s’adressent à un public qui ne peut pas se permettre d’avoir un large accès aux livres classiques. Cela s’explique aussi par le fait que les livres audio représentent une alternative très intéressante pour les personnes qui travaillent toute la journée et qui ne peuvent consacrer beaucoup de temps à la lecture.

Les avantages du format audio livre téléchargeable

Pratique

Le livre audio est une solution très pratique et accessible pour lire vos livres numériques, car on n’a pas besoin d’être en ligne pour écouter un audiobook. Vous pouvez donc le faire partout : chez vous, en vous baladant, dans votre voiture, dans le train ou le métro, dans le bus ou tout autre transport… tout en économisant votre temps.

Idéal pour se concentrer

Le livre audio est un excellent moyen de développer sa concentration et ses capacités cognitives. Vous vous focalisez sur l’écoute du livre, et rien d’autre, une monotâche hautement recommandée pour évacuer le stress.

Nomade

Vous pouvez lire vos livres audio n’importe où et n’importe quand avec votre téléphone portable grâce au format adapté. Cette fonctionnalité est particulièrement pratique si vous n’avez pas d’ordinateur, si vous voyagez beaucoup, si vous êtes souvent dans les transports en commun et que vous avez toujours voulu lire mais que vous ne pouviez pas le faire.

Facilité de stockage

Les livres audio sont très peu volumineux et peuvent être stockés facilement sur votre téléphone portable. Ils prennent beaucoup moins de place que les livres papier. Il n’y a pas besoin de les cacher dans votre valise, pas besoin de les emporter à la plage. Vous pouvez lire votre livre audio quand vous le souhaitez et où vous le souhaitez.

Comme de la musique

Vous pouvez lancer la lecture de votre livre audio tout en faisant autre chose. Par exemple, vous pouvez en écouter un tout en faisant à manger ou pendant une pause au travail. Vous n’avez pas besoin de vous concentrer sur l’écoute et vous pouvez lire beaucoup plus rapidement que vous ne le feriez avec un livre papier.

Économiques et écologiques

Les livres audio sont très économiques. Ils coûtent moins cher que les livres papier. De plus, en préférant les livres audio, vous économisez aussi du papier. Vous faites donc un geste pour la planète. N’oublions pas qu’il n’y a pas de petite participation ! À vos oreilles !