Le limiteur de minage des cartes NVIDIA RTX 30 peut être contourné

Le limiteur de minage des cartes NVIDIA RTX 30 contourné. Les mineurs de crypto-monnaies vont pouvoir en profiter.

Pour miner des crypto-monnaies, il faut des machines très puissantes, et de fait très consommatrices d’énergie, avec de grosses capacités de calcul. Logiquement, ce sont les cartes graphiques qui sont plébiscitées par les mineurs de crypto – ce qui explique en partie la pénurie qui frappe le marché depuis de longs mois -. Avec l’énorme engouement autour du bitcoin et des autres cryptos, les mineurs achètent des cartes graphiques en grand nombre, laissant les amateurs de jeux vidéo – et pas uniquement eux – dans une situation très délicate. Plusieurs pistes ont été testées pour mettre un frein à ceci. NVIDIA, notamment, a tenté de placer un limiteur de minage sur ses cartes.

Le limiteur de minage des cartes NVIDIA RTX 30 contourné

En effet, NVIDIA a eu l’idée, il y a quelques mois, d’implémenter une solution logicielle qui viendrait limiter le taux de hashage. Ceci pour empêcher ses cartes graphiques d’être utilisées pour du minage de crypto-monnaies, ou tout du moins les rendre beaucoup moins rentables. Mais il semblerait que cette initiative ne soit pas suffisante puisque le limiteur de minage actuellement en place sur les GPU NVIDIA RTX 30 vient d’être piraté.

Les mineurs de crypto-monnaies vont pouvoir en profiter

Selon un rapport de MyDrivers, l’outil Nvidia RTX LHR v2 Unlocker from Sergey permet aux utilisateurs qui le souhaitent de modifier le BIOS et les drivers de leur RTX 30 pour que cette dernière ne subisse plus un taux de hachage limité lorsque le minage de Ethereum est détecté. Cela permet donc aux mineurs d’utiliser la carte graphique à son plein potentiel pour miner des crypto-monnaies.

Cela étant dit, il ne fait aucun doute que les équipes de NVIDIA ont eu vent de l’existence de cet outil et qu’elles travaillent actuellement à renforcer cette solution logicielle pour éviter un tel contournement. Ou mieux encore pour les clients finaux, à augmenter les volumes de production. Malheureusement, cette dernière option reste très difficile à envisager à cause de la pénurie de puces. Trouver une nouvelle carte graphique à un tarif convenable pour pouvoir jouer aux jeux vidéo devrait rester encore assez difficile…