Le Lightning serait bien présent sur les iPhone de 2020

Les rumeurs concernant les iPhone de 2020 se multiplient à mesure que la date de leur annonce officielle approche. Ce qui est tout à fait habituel. Parmi les points les plus discutés, celui de la connectique. Il semblerait que le port Lightning soit encore présent.

Selon une récente rumeur, Apple prévoirait de lancer un iPhone sans aucun port physique dans un futur proche. La question se pose donc assez logiquement de savoir quand précisément. Le lancement d’un tel smartphone pourrait ne survenir que l’année prochaine, en 2021 donc, dans la mesure où, selon un tweet du leakster @choco_bit, la firme de Cupertino aurait décidé de poursuivre une année supplémentaire avec le port Lightning.

Les iPhone 2020 devraient conserver leur port Lightning

Ainsi donc, les iPhone de cette année disposeraient toujours d’un port Lightning – pas d’USB-C non plus pour celles et ceux qui attendaient éventuellement cette connectique -. Le tweet affirme aussi que la marque à la pomme introduira un connecteur intelligent dans ses iPhone de 2021. Une information intéressante quand on sait que Apple a introduit cette fonctionnalité dans sa gamme d’iPad Pro il y a quelques années. Ce connecteur n’a pas pour but de recharger les appareils mais plutôt de permettre de connecter des accessoires comme les Smart et Magic Keyboard.

Rendez-vous en 2021, au mieux

En passant sur un modèle sans aucun port physique, Apple miserait (trop) gros sur la recharge sans fil. Une technologie qui s’est certes améliorée ces dernières années mais qui nécessite encore des accessoires dédiés et qui affiche une efficacité très limitée. Certes, celle-ci a le mérite de se passer définitivement des câbles mais il suffit par exemple d’éloigner le téléphone de son tapis de recharge et il ne charge plus. De plus, la vitesse en elle-même de la recherche est très faible en comparaison des vitesses proposées par la recharge rapide proposée par les constructeurs aujourd’hui. Autant de défis que devra résoudre Apple avant d’envisager la commercialisation d’un iPhone sans le moindre port physique. Toujours est-il que si vous espérez un tel appareil, ce ne sera certainement pas avant l’année prochaine.