Le LiDAR resterait exclusif aux Apple iPhone 13 Pro

L’iPhone 13 est sur toutes les lèvres, la nouvelle génération devrait arriver dans quelques mois et comme à l’accoutumée, c’est le grand ballet des rumeurs et autres leaks. Chacun y va de sa petite information. Aujourd’hui, il est question du LiDAR. Une fonctionnalité qui devrait rester exclusive aux modèles Pro cette année encore.

L’année dernière, lorsque Apple avait lancé son iPhone 12, la firme de Cupertino introduisait le scanner LiDAR dans ses modèles Pro. L’on s’attendait à ce que la technologie trouve son chemin sur tous les modèles cette année mais si l’on en croit un rapport de Dylandkt sur Twitter, le LiDAR restera une exclusivité aux modèles Pro.

Selon le tweet, Apple avait initialement prévu d’intégrer cette technologie dans tous les modèles d’iPhone 13 mais la marque à la pomme aurait finalement changé d’avis. Impossible de connaître la raison précise. Peut-être est-ce à voir avec la pénurie de composants qui touche la planète actuellement. Ou peut-être simplement le coût était-il encore trop élevé. Quoi qu’il en soit, point de LiDAR sur les iPhone non Pro cette année.

Comment cela affectera-t-il les clients ? À l’heure actuelle, Apple utilise le LiDAR dans son iPhone 12 pour aider à améliorer l’expérience de réalité augmentée. Celle-ci se révèle notamment très utile avec le mode Portrait, le mode nuit, les améliorations de la caméra et la technologie permet même de mesurer une personne. Cela ne signifie pas que les iPhone non Pro auront une caméra d’une piète qualité, c’est simplement que le LiDAR vient améliorer encore l’ensemble.

Si cela ne vous intéresse pas vraiment, ce manque ne sera pas important, mais si vous espériez pouvoir en profiter, alors vous faudra opter pour un modèle Pro cette année.

