Le Lenovo ThinkSmart View amène le Smart Display au bureau

Après les enceintes connectées et intelligentes, Google est passé au Smart Display, en ajoutant à ces appareils un écran pour tirer le meilleur parti de son assistant numérique vocal. Lenovo fut l'un des premiers à proposer un tel Smart Display...

Quand on pense aux Smart Displays, on pense tout d’abord à des appareils qui sont utilisés dans nos maisons, pour regarder des vidéos, pour passer des appels vidéo, afficher des photos ou autre. Cela étant dit, si vous êtes dans un environnement de travail et que vous aimeriez pouvoir profiter d’un Smart Display à votre bureau, sachez que Lenovo vient d’annoncer un modèle conçu pour une telle utilisation, le Lenovo ThinkSmart View.

Lenovo ThinkSmart View, un smart display pensé pour le bureau

Lenovo fut l’un des premiers à se lancer sur le marché du smart display. Le ThinkSmart View cible davantage celles et ceux qui travaillent dans un bureau dans la mesure où l’on retrouve embarqué Microsoft Teams. Ainsi, les employés qui utilisent Microsoft Teams peuvent se parler les uns les autres en utilisant cet outil dédié. De quoi simplifier les communications entre collègues, notamment, mais pas uniquement. On retrouverait aussi toutes les possibilités de l’assistant vocal numérique, pour effectuer des recherches, gérer son agenda, etc.

avec une intégration poussée de Microsoft Teams

Le Lenovo ThinkSmart View sera vendu 349$. Comptez 449$ si vous optez pour la version avec casque Bluetooth. Pratique, voire indispensable si vous travaillez dans un open-space et que vous n’êtes pas déjà équipé d’un casque. La facture est plutôt salée, certes, mais cela reste bien moins onéreux, au final, que nombre de solutions d’entreprise dédiée qui peuvent facilement coûter deux ou trois fois plus cher que ce que demande Lenovo pour son ThinkSmart View. À noter, un brevet découvert récemment semble suggérer que Microsoft travaillerait lui aussi sur un accessoire similaire. Il s’agirait d’une enceinte intelligente et connectée avec un picoprojecteur qui permettrait de réaliser d’assister à des vidéoconférences sans avoir d’écran à disposition.