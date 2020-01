Le Lenovo Ducati 5 est un ordinateur portable pour les amoureux de moto

Lenovo est extrêmement actif sur son stand du CES 2020 où il multiplie les annonces de produits. Notamment au niveau des ordinateurs portables. Il y en a pour tous les goûts et toutes les bourses, y compris pour les amateurs de moto, et plus particulièrement de Ducati.

Les fans de voitures et moto de sport sont nombreux. Cela n’empêche pas d’être aussi amateur de bon et performant matériel informatique. Il est possible de concilier les deux, certains modèles étant régulièrement fabriqués en collaboration avec un constructeur auto/moto de renom. Pour les fans de deux roues rutilants, sachez que Lenovo profite de l’exposition du CES 2020 pour dévoiler son ordinateur portable Lenovo Ducati 5.

Lenovo dévoile son Lenovo Ducati 5

Si ce portable est intéressant, ce n’est pas simplement parce qu’il offre une finition aux couleurs de la marque Ducati. Il s’agit, comme souvent, d’une édition limitée. Seules 12 000 exemplaires seront fabriqués par la marque, pour un tarif de vente aux alentours de 1 000$. Pour ce tarif, vous aurez droit à un écran HD 14 pouces, 8 Go de RAM, 1 To de SSD, la compatibilité WiFi 6 et plusieurs ports USB-C. Avec un prix de vente relativement abordable, un design très réussi, et des spécifications plutôt intéressantes, nul doute que le Lenovo Ducati 5 devrait rapidement être en rupture de stock.

Un ordinateur portable pour les fans de la marque Ducati

Concernant son design, le vice-président du design chez Lenovo Intelligent Devices Group, Brian Leonard, déclarait notamment : “Les échappements sport sur les motos Ducati ont une forme en nid d’abeilles, contrairement à la forme circulaire très traditionnelle des sorties d’air alors nous avons fait en sorte qu’ils aient cette même structure. Nous avons ajouté une touche de rouge pour un look plus punchy sous la charnière. Les fans remarqueront aussi le point de couture spécial sur la pochette qui reprend celui de la sellerie des motos Ducati.” Et d’ajouter : “Nous avons aussi repris la manière non conventionnelle dont Ducati utilise l’effet de l’espace négatif sur ses machines en permettant aux matériaux gris métallique situés en-dessous pour briller davantage – nous avons sélectionné des matériaux en aluminium spécial et un logo vernis pour imiter ces détails.”