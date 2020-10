Le lancement du casque AirPods Studio pourrait être reporté à 2021

Les rumeurs semblaient à l’origine croire que le casque AirPods Studio d’Apple ne serait pas annoncé durant l’événement de ce mardi 13 octobre dédié à l’iPhone 12 mais que celui-ci pourrait tout de même être commercialisé avant la fin du mois voire le mois prochain. Ceci parce que la firme de Cupertino s’apprêtait à lancer la production de masse à la fin de ce mois d’octobre. Aujourd’hui, la situation aurait évolué. Ce casque n’arriverait finalement pas tout de suite, sa sortie pourrait même être reportée à 2021.

L’information provient du leakster que l’on ne présente plus Jon Prosser. Notre homme a tweeté tout récemment qu’il y avait eu plusieurs soucis durant la production du casque AirPods Studio et que, apparemment, certaines “fonctionnalités clef” avaient été retirées. On ne sait malheureusement pas de quelles fonctionnalités il est question. Toujours est-il que cela signifie que la marque à la pomme a encore du travail devant elle avant de lancer la production de masse.

Et il semblerait malheureusement que ces soucis soient assez importants dans la mesure où, toujours selon Jon Prosser, le délai de ce report pourrait faire manquer au géant américain la fenêtre des fêtes de fin d’année. Le casque pourrait ne pas être prêt avant Décembre “au mieux”. De là à imaginer une sortie en 2021, il n’y a qu’un pas. Il est en tous les cas très intéressant d’apprendre que Apple éprouve des difficultés avec ce casque AirPods Studio.

Preuve, si l’on peut dire, que la firme de Cupertino vise très haut. Ce casque devrait être bien plus qu’un casque classique comme le marché en regorge actuellement. Ceci pourrait expliquer les soucis dans la conception. En tous les cas, n’espérez pas mettre la main de sitôt sur un casque AirPods Studio. Il va falloir patienter. Une bonne nouvelle cependant, si vous attendiez les AirTags, il semblerait que leur fenêtre de lancement ait été avancée à novembre.

First:

Major hiccup in AirPods Studio production 😬

A few key features have now been cut.

Seems they still need to work some things out before we have final units.

Looking like they won’t be ready to ship until December AT BEST. pic.twitter.com/oRRTXJQVhH

— Jon Prosser (@jon_prosser) October 14, 2020