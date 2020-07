Le lancement de l’iPhone 12 d’Apple encore reporté ?

L'iPhone 12 d'Apple est très attendu. Et la situation actuelle est pour le moins compliquée. La firme de Cupertino a bien du mal à lui trouver la fenêtre de lancement la plus propice. Un nouveau report semble avoir été décidé.

La date de lancement de l’iPhone 12 pourrait aujourd’hui faire l’objet des paris les plus fous. Il y a tellement de spéculations autour de cet événement que l’on ne sait plus du tout de quoi il retourne. Certains sont convaincus que l’appareil sera présenté comme à l’accoutumée en septembre prochain mais avec une disponibilité ultérieure. D’autres pensent que le lancement n’arrivera que plus tard, Apple ne voulant pas faire attendre trop longtemps ses clients entre l’annonce et la disponibilité à la vente.

L’iPhone 12 serait encore reporté

Aujourd’hui, selon un nouveau rapport de Macotakara qui cite des sources dans la chaîne d’approvisionnement chinoise, l’iPhone 12 d’Apple serait encore repoussé et ne sortirait pas avant fin octobre. Et même avec cette date reportée, le lancement pourrait être fait en plusieurs étapes, en séparant les modèles LTE des modèles 5G. Les variantes LTE pourraient ainsi arriver en premier, fin octobre donc, tandis que les modèles 5G ne seraient disponibles qu’en novembre.

Vers un lancement fin octobre, voire novembre ?

Il y a quelques mois, plusieurs rumeurs suggéraient que les restrictions de voyage imposées par les gouvernements à cause de la pandémie de Covid-19 avaient empêché les voyages des ingénieurs d’Apple jusqu’à leurs fournisseurs en Chine pour réaliser les tests sur les prototypes. Ce qui expliquerait aujourd’hui ces délais.

Difficile aujourd’hui de connaître la cause précise de ces délais. Cette nouvelle information est en tous les cas à prendre avec des pincettes. Il faudra attendre une annonce officielle de la part d’Apple pour connaître la date de cet événement très attendu. Septembre, octobre, plus tard encore ? Nul ne le sait…