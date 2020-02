Le label Snafu Records utilise l’intelligence artificielle pour trouver les prochains grands artistes

L'intelligence artificielle fait déjà de vrais petits miracles. Et nous n'en sommes qu'à ses balbutiements. Il reste encore énormément à explorer. Un label musical est convaincu qu'elle est capable de détecter les prochains grands artistes.

L’intelligence artificielle n’est pas un concept véritablement nouveau pour les musiciens. Des artistes comme Björk ou Arca utilise ces technologies pour créer de nouveaux arrangements musicaux. Voici aujourd’hui une nouvelle manière de l’utiliser dans le monde de la musique. Le jeune label Snafu Records pense pouvoir utiliser l’intelligence artificielle pour dénicher les talents de demain bien avant que les plus aguerris des experts en la matière ne puissent le faire.

Snafu Records utilise l’intelligence artificielle pour détecter les nouveaux talents

Snafu Records affirme qu’il s’agit là du premier “label discographique complet fonctionnant grâce à l’intelligence artificielle”. Chaque semaine, ce dernier fait tourner un algorithme qui analyse environ 150 000 chansons sur des plates-formes comme Spotify, YouTube, SoundCloud ou encore TikTok. En prenant aussi en considération des posts de blogs, tweets et autres ajouts dans les playlists, Snafu affirme que son logiciel est en mesure d’identifier des artistes “sous-évalués” plusieurs jours avant que leur premier titre ne décolle vraiment. Un processus bien plus rapide que les 4 à 6 semaines que mettent d’ordinaire les labels traditionnels. L’outil assigne ensuite un score à chaque titre. Celui-ci permet d’affiner les découvertes hebdomadaires à 15 ou 20 artistes. Une équipe humaine écoute alors les titres en question pour détecter une éventuelle pépite.

Et ce de manière bien plus rapide que les méthodes traditionnelles

Ankit Desai, PDG de Snafu Records, déclarait à TechCrunch que les titres les plus intéressants pour eux sont des chansons qui affichent entre 70 et 75% de similarités avec ceux du top 200 de Spotify. Autrement dit, ce label recherche de la musique qui soit similaire à ce qui est déjà populaire, mais suffisamment différent pour paraître nouveau. Étant donné la jeunesse du label, il est difficile de jauger de l’efficacité de cette algorithme. Sur les 16 artistes actuellement gérés par Snafu Records, peut-être connaissez-vous MishCatt. De nombreux labels utilisent en tout cas aujourd’hui le big date pour dénicher les nouveaux talents et des outils comme Chartmetric reprennent des données très similaires à celles de l’algorithme de Snafu. Rien de tout ceci n’est peut-être très novateur mais la technologie peut clairement aider.