Le jeu vidéo Stray va vous plonger dans la peau d’un chat

Le monde du jeu vidéo est extrêmement riche. Riche de diversité. Il y a des jeux pour tous les goûts, tous les besoins, si l’on peut dire. Parmi ceux-ci, les jeux de simulation, une catégorie qui ne manque pas de piquant, avec des titres permettant de se prendre pour une chèvre ou une tartine de pain de mie. Le jeu qui nous intéresse aujourd’hui est baptisé Stray, il vous plongera dans la peau d’un chat.

Les jeux vidéo permettent de simuler des gens, des objets et bien davantage, mais si vous vous êtes toujours demandé ce que cela pourrait faire d’être un chat, alors vous pourriez être intéressé(e) d’apprendre que Stray, de Annapurna Interactive, sortira l’année prochaine, en 2022 donc, sur PC et PlayStation. Et pour accompagner cette annonce, les joueurs ont même droit à un trailer de gameplay.

Sony avait proposé un trailer cinématique en 2020 mais avec ce trailer de gameplay, l’on peut se faire un avis un peu plus précis de ce à quoi ressemblera le jeu en lui-même. Le joueur se retrouve donc dans la peau d’un chat, chat qui a été séparé de sa famille. Il faudra utiliser toutes les capacités du félin pour naviguer dans l’environnement, résoudre des énigmes, etc.

Contrairement à d’autres jeux de simulation comme Goat Simulator, qui peut sembler débile (dans le bon sens), Stray semble plus sérieux. Le jeu propose un monde ouvert qui laisse aux joueurs la possibilité d’explorer un environnement très joliment réalisé. Il y a aussi des drones et des robots dans le jeu, autant de possibilités d’interactions pour progresser.

Voilà qui semble en tous les cas très intéressant. Si vous avez quelques minutes devant vous, regardez donc le trailer de gameplay ci-dessous.