Le jeu télévisé Frogger, de Peacock, se dévoile dans un premier trailer

Le jeu télévisé Frogger, adapté du jeu culte, arrive sur Peacock le 9 septembre, un mix entre Takeshi's Castle et Wipeout qui s'annonce détonnant.

Les séries TV ont le vent en poupe, les plates-formes de streaming investissant notamment des milliards de dollars dans la création de nouveaux contenus. Et dans ce vaste monde, il y en a pour tous les goûts. Outre les séries “classiques”, on trouve aussi la catégorie des jeux télévisés. Parmi ceux-ci, certains sont tournés vers l’action et la performance physique. En voici un nouveau, Frogger, qui arrivera à la rentrée sur la plate-forme Peacock.

NBC vient de publier le tout premier trailer de son futur jeu télévisé Frogger. Comme l’on pouvait s’y attendre, cette émission est un mélange de Takeshi’s Castle et de Wipeout. Dans la vidéo ci-dessous, un premier aperçu des différents obstacles dont devront se défaire les participants s’ils veulent prétendre au grand prix de 100 000 $ mis en jeu.

Un mix entre Takeshi’s Castle et Wipeout qui s’annonce détonnant

Lorsque NBC avait annoncé qu’il allait adapter le jeu vidéo phare de Konami de 1981 dans une série pour la plate-forme Peacock, nous apprenions dans le même temps que la première saison proposerait des épisodes de 13 heures de long avec des parcours composés de 12 obstacles différents. Petite surprise pour les connaisseurs de la télévision américaine, Damon Wayans Jr, de la sitcom Happy Endings, sera l’un des animateurs du jeu.

Le lancement de Frogger est prévu pour le 9 septembre, avec de nouveaux épisodes tous les jeudi. Encore un peu de patience et vous pourrez découvrir les premières tentatives des candidats. D’ici là, si le cœur vous en dit, vous pouvez jouer à Frogger in Toy Town, le dernier jeu en date de la saga, qui est entré sur Apple Arcade.