Le jeu phénomène Among Us désormais disponible sur Nintendo Switch

Dans ce vaste monde qu'est le monde du jeu vidéo, il arrive de temps à autre qu'un jeu indépendant rencontre un énorme succès. Ce fut le cas de Cuphead. Aujourd'hui, c'est Among Us qui fait un carton.

Among Us. À moins de vivre dans une grotte depuis quelques semaines, vous avez très certainement entendu parler de ce jeu vidéo. Il s’agit d’un petit jeu indépendant qui, comme nombre d’autres avant lui, est devenu extrêmement populaire. Outre le fait de faire grossir la base de joueurs, cette popularité offre aux développeurs l’opportunité de proposer leur jeu sur davantage de plates-formes.

Among Us est disponible sur Nintendo Switch

Si vous avez suivi les media sociaux ces derniers temps, vous avez très probablement remarqué la présence parmi les jeux vidéo les plus populaires du moment du titre indépendant Among Us. Tout le monde y joue, ou presque. Même des personnalités politiques s’y sont essayées pour tenter de gagner de nouveaux électeurs. Si vous cherchez de nouvelles options pour pouvoir y jouer, bonne nouvelle aujourd’hui puisque le jeu est disponible sur Nintendo Switch.

Pour celles et ceux qui ne le sauraient pas, Among Us est un jeu vidéo dont le concept est similaire à celui du jeu Mafia. Un joueur, ou plusieurs, a pour objectif dans sa partie de tuer un maximum d’autres joueurs sans se faire prendre. L’objectif pour les autres joueurs est de découvrir qui peut être le tueur (ou les tueurs, le cas échéant) et de les exclure ainsi de la partie.

De quoi convertir encore davantage de joueurs !

Among Us a rapidement vu sa cote de popularité grimper en flèche, notamment grâce aux streams et à sa nature très simpliste. Il est en effet extrêmement simple de comprendre les règles du jeu et de rejoindre une partie. Bien que le jeu existe depuis quelque temps maintenant, ce n’est que depuis peu que sa popularité a vraiment explosé, un peu à la manière dont Zoom a été catapulté service de vidéoconférence numéro 1 durant cette année 2020.

La version Nintendo Switch de Among Us est disponible sur le Nintendo eShop au tarif de 4,29 € et le cross-play est de la partie. Autrement dit, vous pourrez jouer avec vos amis sur des appareils différents de la Switch, comme des PC ou des smartphones. Pas mal, non ?