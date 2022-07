Le jeu Papers, Please arrive sur mobile le 5 août prochain

Papers, Please sera disponible sur mobile le 5 août. Parfait pour (re)découvrir ce jeu vidéo indépendant exceptionnel.

Près de dix ans après avoir gagné la célébrité à son créateur Lucas Pope, le jeu indépendant Papers, Please arrive enfin sur smartphones. Le concepteur américain de jeux vidéo a déclaré tout récemment sur Twitter que le jeu sera disponible sur Android et iOS le mois prochain. “‘Papers, Please’, but small. August 5th”, peut-on lire. Avant cette annonce, le jeu n’était disponible que sur iPad depuis 2014 en ce qui concerne les appareils mobiles.

Papers, Please sera disponible sur mobile le 5 août

Sur Twitter, Lucas Pope expliquait avoir passé environ huit mois à développer ce nouveau portage. La plupart de travail consistant à mettre à jour l’interface utilisateur et à procéder à de mineures modifications pour rendre le jeu parfaitement jouable sur de plus petits écrans. “Pas de zoom”, répondait Lucas Pope à une question concernant l’interface utilisateur. “J’ai une très mauvaise vue et je voulais que le jeu semble le plus naturel possible sur un smartphone, alors l’interface est centrée autour de cela.”

Pour celles et ceux qui espèrent pouvoir jouer à Papers, Please sur PlayStation ou Xbox, sachez que Lucas Pope a aussi des informations sur le sujet : “Dans les temps pour une sortie console en 2031”, plaisante-t-il. Dans un autre tweet, il explique que la version mobile sera une sortie indépendante, mais si vous possédez déjà le jeu sur iPad, vous pourrez l’obtenir gratuitement.

Parfait pour (re)découvrir ce jeu vidéo indépendant exceptionnel

L’arrivée de Papers, Please sur smartphones permettra à un nouveau public d’accéder à l’un des jeux les plus créatifs de cette décennie. Dans Papers, Please, vous incarnez un agent de contrôle des frontières au service d’un pays qui pourrait avoir appartenu à l’URSS, Arstotzka. Vous devrez principalement vérifier les informations des immigrants qui souhaitent entrer en Arstotzka et chercher des incohérences dans leurs documents. À chaque étape du jeu ou presque, Papers, Please propose au joueur des dilemmes moraux, demandant notamment de réfléchir à la manière dont quelqu’un pourrait garder son humanité en faisant un travail qui est si souvent cruel.