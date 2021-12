Le jeu New World d’Amazon parmi les plus rentables de cette année sur Steam

Valve dévoile les jeux Steam les plus rentables de 2021. New World fait une entrée remarquée.

Valve vient de dévoiler un certain nombre d’informations concernant les jeux les plus populaires cette année sur sa plate-forme Steam. La sixième année des Meilleures Ventes Steam sépare les 100 meilleurs jeux en différentes catégories et les titres dans chacune d’entre elles sont présentés aléatoirement. Les 12 jeux dans la catégorie Platine sont ceux qui ont permis de générer le plus de revenus.

Valve dévoile les jeux Steam les plus rentables de 2021

Et dans ce top, on retrouve un certain nombre de jeux free-to-play dans la mesure où Steam a pris en compte les microtransactions et autres extensions payantes dans ses calculs. La catégorie Platine est dominée par des jeux que tout le monde connait bien, on parle de Apex Legends, PUBG : Battlegrounds, Counter-Strike : Global Offensive, Dead by Daylight, Destiny 2, Rainbow Six Siege, Dota 2 et Grand Theft Auto V.

C’est la sixième année consécutive que Dota 2, CS : GO et GTA V sont présents dans cette catégorie. PUBG et Rainbow Six Siege signent leur cinquième année. Destiny 2, de son côté, est présent dans la catégorie Platine chaque année depuis son arrivée sur Steam en 2019.

New World fait une entrée remarquée

Le titre de battle royale Naraka : Bladepoint et Battlefield 2042 sont parmi les quatre sorties de cette année à intégrer le top 12. Valheim, le jeu de survie en mode bac à sable réalisé par seulement cinq personnes, est aussi parmi les plus rentables, tout comme New World, ce qui montre bien que, après des années à tâtonner, Amazon semble avoir enfin trouvé la bonne recette.

Les nouveaux arrivants dans le second groupe de 12 jeux, Or, sont FIFA 22, Back 4 Blood, Forza Horizon 5 et It TAkes Two, qui a remporté le prix du meilleur jeu de l’année aux Game Awards. On trouve aussi de plus anciens jeux, comme Final Fantasy XIV Online (dont Square Enix a temporairement stoppé la vente suite à des surcharges serveur), Red Dead Redemption 2, Rust, Sea of Thieves, Warframe, The Elder Scrolls Online, War Thunder et Forza Horizon 4.

Dans la section Argent, certains titres de 2021 sont présents. C’est le cas de Halo Infinite, Outriders, Resident Evil Village et Mass Effect Legendary Edition. Cyberpunk 2077, lancé en décembre de l’année dernière, est aussi présent dans cette catégorie, tout comme The Sims 4, Monster Hunter : World et Tom Fortress 2.

Parmi les faits remarquables, on citera le fait que EA, qui a proposé ses jeux sur Steam en 2019, compte quatre titres dans le Top 24, y compris trois nouveaux jeux (Apex Legends, Battlefield 2042, FIFA 22 et It Takes Two). Microsoft place aussi plusieurs jeux dans le haut du panier, et ce malgré leur présence sur le PC Game Pass. Forza Horizon 5, son prédécesseur et Sea of Thieves, sont dans la catégorie Or. Halo Infinite est dans la catégorie Argent bien que le multijoueur soit gratuit et que la campagne payante n’ait été disponible qu’une semaine seulement avant la clôture des chiffres par Steam.

La plupart de ces jeux, y compris New World, Battlefield 2042, Mass Effect : Legendary Edition et Sea of Thieves, ont aussi été proposés à des tarifs promotionnels pour les soldes d’hiver Steam. Cyberpunk 2077, Valheim et Back 4 Blood, sont toujours en promotion, d’ailleurs, jusqu’au 5 janvier 2022.