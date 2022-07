Le jeu Immortality, par le créateur de Her Story, repoussé au 30 août

Immortality, le nouveau jeu de Sam Barlow, est repoussé. Sa sortie est désormais prévue pour le 30 août prochain

Développer un jeu vidéo est un projet toujours très périlleux, que l’on soit un gros studio international ou un indépendant. Cela demande énormément de temps et d’investissement, et même lorsque toutes les conditions sont réunies, la réussite du projet reste extrêmement sujette aux aléas extérieurs. Il est ainsi très fréquent d’apprendre que la sortie de tel ou tel titre est reportée, ou que le projet est finalement tout simplement abandonné. Aujourd’hui, c’est le jeu Immortality, par Sam Barlow, qui se voit reporté.

Sam Barlow est l’homme derrière les jeux très réussis Her Story et Telling Lies. Immortality était initialement prévu pour le 26 juillet prochain, sur PC, Xbox et mobile. Il ne sortira finalement pas avant le 30 août prochain. C’est Sam Barlow qui a annoncé la nouvelle via son compte Twitter.

“Aujourd’hui, nous reportons la date de sortie du jeu Immortality au 30 août 2022”, écrivait-il tout récemment. “Il aura fallu des décennies pour que le travail de Marissa Marcel voie la lumière du jour, nous sommes heureux de prendre un mois supplémentaire pour nous assurer que l’expérience soit la plus aboutie possible.”

Comme les précédents projets de Sam Barlow, Immortality est un jeu vidéo tout en vidéos. Il vous faudra découvrir ce qui est arrivé à l’actrice Marissa Marcel en regardant des vidéos d’archive des trois films dans lesquels elle a joué avant sa disparition. Sam Barlow a reçu l’aide d’Allan Scott et Amelia Gray, connus pour leur travail sur Le Jeu de la dame et Mr. Robot, respectivement. Sam Barlow avait par ailleurs laissé entendre que Immortality arriverait sur d’autres plates-formes après son lancement initial.

Rendez-vous donc le 30 août pour découvrir ce petit jeu qui promet de vous tenir en haleine quelques heures durant.