Le jeu God of War aperçu dans un listing GeForce Now

Et si God of War était disponible un jour sur GeForce Now ? Le titre est présent dans une liste de jeux interne chez NVIDIA.

God of War a toujours été (ou presque) une exclusivité PlayStation. Aujourd’hui, dans un listing d’une base de données interne de NVIDIA, le Redditor Ighor July a découvert une liste de jeux qui pourraient, ou non, rejoindre la plate-forme de streaming GeForce Now. Et parmi ces titres, on trouve justement God of War.

Et si God of War était disponible un jour sur GeForce Now ?

De plus, comme IGN le précise, il y a quelques mois, Sony communiquait sur l’acquisition récente d’une société baptisée Nixxes spécialisée dasn le portage de jeux vidéo sur PC. Il est donc tout à fait possible que Sony envisage sérieusement de porter certains de ses titres PlayStation sur PC. Quant à savoir si God of War fera partie de ces jeux, c’est une tout autre histoire.

Le titre est présent dans une liste de jeux interne chez NVIDIA

Avant que vous ne commenciez à faire des bonds au plafond à l’idée de pouvoir jouer à God of War sur votre PC, sachez que NVIDIA a rapidement transmis un communiqué à IGN, déclarant notamment : “NVIDIA est au courant de la publication non autorisée d’une liste de jeux vidéo, avec tant des titres publiés que des possibilités, utilisée uniquement pour du suivi et des tests internes. Le fait d’être présent sur cette liste n’est ni une confirmation ni une annonce pour un quelconque futur jeu [sur la plate-forme].”

L’article précise qu’il est impossible, à ce stade, de savoir s’il ne s’agit que d’un test pour leur technologie, peut-être pour évaluer comment GeForce Now pourrait gérer un jeu comme God of War, ou si le test est justement effectué avec pour intention de proposer le jeu sur son service de streaming un jour. Ceci étant dit, pour l’heure, mieux vaut prendre la déclaration de NVIDIA pour argent comptant et ne pas trop se faire à l’idée d’un God of War sur GeForce Now, et donc sur PC. On gardera simplement cette possibilité dans un coin de notre tête.