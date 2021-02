Le jeu Dota 2 de Valve va avoir droit à sa série d’animation sur Netflix

Netflix aime bien les adaptations, ce n'est pas un secret, et la plate-forme a déjà proposé certaines créations très réussies. Le jeu vidéo a beaucoup à proposer.

Netflix est probablement la plate-forme de streaming qui propose, à l’heure actuelle, le plus de créations originales. Les sources d’inspirations sont nombreuses. Le jeu vidéo peut être très intéressant mais l’exercice de l’adaptation reste toujours périlleux. Netflix s’y est déjà essayé, et va recommencer avec un jeu très populaire, Dota 2.

Dota 2 aura bientôt sa série d’animation sur Netflix

Dota 2 est l’un des jeux vidéo les plus joués dans le monde entier, avec Valve qui organise un tournoi annuel accueillant les meilleurs joueurs du monde et des prix qui font facilement pâlir des compétitions de sports traditionnels. Ceci étant dit, il n’est pas surprenant d’apprendre que le géant américain cherche à étendre encore et toujours les ramifications de sa franchise.

Les fans du jeu Dota 2 seront ainsi peut-être intéressés d’apprendre que Netflix vient d’annoncer l’arrivée prochaine d’une série d’animation basée sur le jeu. Et l’on pourra découvrir tout cela à partir du 25 mars 2021, autrement dit, dans à peine plus d’un mois. Parfait pour les fans de la première heure du jeu et pour les plus curieux.

Dota : Dragon’s Blood arrive le 25 mars prochain sur la plate-forme de streaming

Intitulée Dota : Dragon’s Blood, cette série sera centrée sur les personnages de Dragon Knight et de la Princesse Mirana. Dans le synopsis, on peut lire la chose suivante : “Cette série de fantasy raconte l’histoire de Davion, un Dragon Knight de renom dévoué à débarrasser le monde du mal. Suite aux rencontres avec un puissant et ancien Eldwurm ainsi que la noble Princesse Mirana en mission secrète, Davion se retrouve embarqué dans des événements bien plus importants que tout ce qu’il aurait pu imaginer.”

Étant donné que Dota 2 est principalement un jeu multijoueur, il est assez difficile d’incorporer tout un lore contrairement à un RPG. Ce sera donc là l’occasion parfaite pour Valve d’offrir aux fans du jeu une histoire construite.