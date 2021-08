Le jeu de rythme Tetris Beat est disponible sur Apple Arcade

Tetris Beat est disponible sur Apple Arcade, pour les fans de Tetris et de jeu de rythme. Un jeu qui vaut le détour.

Tetris est un jeu vidéo culte parmi les jeux vidéo cultes. Celui-ci a donné des idées à d’innombrables développeurs et studios, et aujourd’hui encore, la licence continue de faire le bonheur des petits et des grands. Et il y en a pour tous les goûts. Depuis peu, le titre Tetris Beat, un jeu de rythme dans l’univers du célèbre jeu, est disponible sur Apple Arcade.

Tetris Beat est disponible sur Apple Arcade

Cela fait près de 40 ans maintenant qu’Alexey Pajitnov a inventé Tetris, et le moins que l’on puisse dire, c’est que depuis tout ce temps, le jeu a inspiré de nombreux autres titres. Le dernier exemple en date est intitulé Tetris Beat, c’est une exclusivité Apple Arcade qui vient ajouter des éléments de rythme au célèbre jeu qui vous fait faire disparaître des lignes. Dans le mode beat, plus vous arrivez à tenir le rythme d’une chanson, plus vous gagnez de points. Cependant, si vous souhaitez une expérience plus traditionnelle du Tetris, le mode Marathon le permet. Et comme avec tous les titres proposés dans le cadre du programme Apple Arcade, Tetris Beat n’inclut aucune publicité ni achat intégré.

Pour les fans de Tetris et de jeu de rythme

Avec le lancement qui vient d’avoir lieu, le jeu dispose de 18 chansons exclusives et de nouvelles arriveront chaque mois. Parmi les artistes présents actuellement dans le jeu, on citera Alison Wonderland, Hannah Diamond et Dauwd – pour une chanson vraiment très réussie, mais c’est très personnel -. Par ailleurs, si vous avez une paire d’écouteurs AirPods Pro ou un casque AirPods Max, sachez que le jeu est compatible avec la technologie d’audio spatial d’Apple. Autrement dit, vous pouvez vous attendre à une expérience très immersive.

Vous pouvez télécharger Tetris Beat sur iPhone, iPad, Mac et Apple TV dès à présent. On rappelle aussi que l’abonnement coûte 4,99 € par mois. Il est par ailleurs inclus sans surcoût dans l’abonnement complet Apple One.