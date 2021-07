Le Japon réalise un nouveau record de débit Internet : 319 To/s

Le Japon a signé aujourd’hui un nouveau record impressionnant en termes de débit Internet. Pas moins de 319 To/s ont été enregistrés.

Selon l’endroit où vous vivez, le débit de votre connexion à Internet peut être très variable. Il y a, bien évidemment, de nombreux facteurs à prendre en considération pour expliquer la situation, notamment le nombre de personnes utilisant la connexion, le genre de modem/routeur que vous utilisez, si vous passez par le WiFi ou par du filaire, etc. Des chercheurs du monde entier travaillent à atteindre des débits toujours plus impressionnants. Le Japon a signé aujourd’hui un nouveau record impressionnant.

Nouveau record de débit Internet établi par le Japon

Tout récemment, le pays est donc parvenu à battre le record précédent de débit internet avec une vitesse impressionnante de 319 To/s. C’est près du double de ce qu’ils avaient déjà atteint en 2020 avec leurs 178 To/s. Et c’est d’autant plus impressionnant quand on contextualise un peu ce chiffre. Cela représente plusieurs milliers de films en HD téléchargés en une seule seconde.

Une transmission à 319 To/s

Alors, certes, ce record a été établi dans les conditions de laboratoire, ce qui signifie que tout était parfait, ou presque. Atteindre de telles vitesses dans des conditions d’utilisation normales réelles serait tout à fait impossible, pas dans un futur proche tout du moins. Pour atteindre ces vitesses, les chercheurs se sont reposés sur la technologie de fibre optique, évidemment, mais pas uniquement. Ils ont aussi utilisé une technologie expérimentale avec quatre cœurs au lieu d’un. Le tout dans un câble de diamètre standard.

Cette fibre optique s’étendait sur 69,8 km et elle a été bouclée 43 fois afin de simuler une distance de transmission de 3001 km. Pour la transmission du signal, ils ont utilisé un laser en peigne à 552 canaux qui émet sur de multiples longueurs d’onde. Ce laser est ensuite passé par des amplificateurs de signaux fabriqués à partir de minéraux rares.

Selon les chercheurs du NICT, l’Institut national japonais des technologies de l’information et des communications, “Les quatre cœurs avec un diamètre standard sont très attractifs pour une adoption précoce de ces fibres dans les liens haut débit longue distance dans la mesure où la technologie est compatible avec des infrastructures de câble conventionnelles et elle devrait offrir une fiabilité mécanique comparable à celle des fibres en monocœur.”