Le Japon offre des consoles NES aux enfants pour les encourager à rester chez eux

En cette période de confinement, tous les moyens sont bons pour faire passer le temps en restant chez soi. Le jeu vidéo est une bonne option, pour celles et ceux qui apprécient cela, bien évidemment. Le Japon pense aux enfants avec un cadeau très sympathique.

À cause de la pandémie de Covid-19, des centaines de millions de personnes se voient contraintes de rester chez elles pour aider à endiguer la propagation de ce virus et éviter au maximum la surcharge des établissements de santé. Une situation qui n’est pas simple pour les adultes au quotidien mais qui est encore plus difficile pour les enfants, lesquels ne comprennent pas nécessairement la gravité de la situation. Voici une jolie initiative du Japon.

Un pack console NES proposé gratuitement aux enfants Japonais pour supporter le confinement

Pour aider les enfants à rester chez eux, la Japan Retro Game Association a décidé d’envoyer des packs Super Famicom – le nom japonais de la console Nintendo Entertainment System (NES) – aux foyers qui sont éligibles. Pour ce faire, il suffit d’avoir un enfant de moins de 16 ans et pouvoir s’acquitter des frais d’envoi. Sera alors reçu sous quelques jours un pack complet, directement à la maison, avec plusieurs jeux pour pouvoir jouer et ainsi faire passer le temps plus facilement.

Une initiative de la Japan Retro Game Association

Alors certes, il ne s’agit pas là de la Nintendo Switch que le monde entier s’arrache encore aujourd’hui plus de 3 ans après sa sortie mais c’est évidemment mieux que rien. Et le fait que ce cadeau soit “gratuit” – frais de port excepté – signifie aussi que les familles qui n’auraient pas les moyens de s’offrir une Switch ont ici un bon moyen d’occuper leurs chères petites têtes blondes durant cette période difficile qu’est le confinement. Bien évidemment, la Japan Retro Game Association n’a qu’un nombre très limité de packs de ce genre à proposer mais c’est une énième très belle initiative qu’il convient de partager.