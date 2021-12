Le Huawei P50 Pocket veut concurrencer le Samsung Galaxy Z Flip

Huawei officialise son P50 Pocket, un concurrent direct des Samsung Galaxy Z Flip.

Samsung fut le premier à se lancer sur le marché des smartphones avec un écran pliable et le moins que l’on puisse dire, c’est que l’accueil du grand public fut assez mitigé. Il y avait des soucis avec la durabilité du téléphone, celui-ci était très onéreux et les inconvénients ne manquaient pas. Mais tout ceci était finalement plus ou moins attendu. La technologie était totalement nouvelle, mais avec le Galaxy Z Flip 3, il semblerait que le géant sud-coréen ait enfin trouvé les réponses à toutes ces problématiques. La concurrence commence aujourd’hui à répondre présent, notamment avec Huawei.

Huawei officialise son P50 Pocket

À tel point que, aujourd’hui, la concurrence s’active sur ce segment. C’est le cas, notamment, de Huawei, qui a décidé de se lancer à son tour sur le marché des smartphones à écran pliable. Le constructeur a tout récemment dévoilé sa dernière création, le Huawei P50 Pocket. Celui-ci propose un design qui n’est pas sans rappeler celui de la gamme Galaxy Z Flip.

Un concurrent direct des Samsung Galaxy Z Flip

Le téléphone en lui-même se déplie pour offrir un écran OLED 120 Hz de 6,9 pouces avec une définition de 2 790 x 1 188 pixels. L’appareil est propulsé par une puce Qualcomm Snapdragon 888, ce qui est un choix assez étrange, il faut l’avouer, quand on sait que la plate-forme Snapdragon 8 Gen 1 démarrera l’année prochaine. Pour le reste, on citera aussi la présence de 8 à 12 Go de RAM et jusqu’à 512 Go de stockage.

De la même manière que sur les Galaxy Z Flip, Huawei a pris la décision de conférer à la portion extérieure de son appareil son propre écran. Dans le cas du P50 Pocket, celui-ci est de forme circulaire, ce qui n’est d’ailleurs pas sans rappeler les smartwatches Huawei. Le téléphone dispose par ailleurs d’un module photo arrière à triple capteur – un capteur principal de 40 MP, un ultrawide de 13 MP et un autre de 32 MP -.

Le Huawei P50 Pocket sera vendu à partir de 1 410 $, conversion faite, tout d’abord en Chine, mais il arrivera ultérieurement sur d’autres marchés. Espérons que la marque décide de le proposer en France.