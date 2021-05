Les smartphones avec écran pliable sont fragiles, plus fragiles que ceux équipés d'une dalle simple. La faute, notamment, à la zone de pliure de l'écran. Le Huawei Mate X2 étonne pourtant énormément.

Nos smartphones sont de véritables concentrés de technologies. Des appareils très évolués mais pas franchement résistants. Si en plus on leur ajoute un écran pliable, ils deviennent très fragiles. Les fabricants en sont conscients mais il faudra certainement encore plusieurs générations avant d’avoir quelque chose d’assez robuste entre les mains. Pourtant, le Huawei Mate X2 se révèle étonnamment résistant.

Le Huawei Mate X2 est un smartphone avec écran pliable très résistant

Les smartphones avec écran pliable sont, d’un point de vue purement technologique, très impressionnants. Cela étant dit, il y a des raisons de s’inquiéter de leur durabilité, et notamment de la résistance dans le temps de l’écran, lequel n’est pas rigide comme une dalle plus traditionnelle. En effet, pour pouvoir être flexible, l’écran utilise des matériaux différents, ce qui le rend plus sensible aux rayures et autres petits accidents de la vie quotidienne.

Même plié à l’envers, il ne casse pas

Cependant, lorsque JerryRigEverything a réalisé son traditionnel test de résistance sur ce Huawei Mate X2, notre homme fut surpris de constater que l’appareil a très bien résisté. Le plus surprenant est peut-être lorsque le YouTuber a tenté de plier le téléphone dans l’autre sens. On pourrait penser que l’ensemble aurait craqué totalement mais ce fut apparemment pas le cas.

Dans la vidéo ci-dessous, JerryRigEverything tente de plier le téléphone dans le mauvais sens et à la surprise générale, l’appareil ne casse pas. Et vous pouvez voir que notre homme y met du cœur, mais il ne parvient pas à le casser. Ceci est grandement dû au design de l’appareil. Les deux moitiés venant se rejoindre parfaitement lorsqu’on le plie, y compris à l’envers. Ce qui ajoute à sa résistance.

Le Huawei Mate X2 est loin, très loin d’être indestructible, évidemment, mais si vous cherchez un smartphone avec écran pliable et que vous avez peur de l’endommager, le Mate X2 est peut-être une bonne option.