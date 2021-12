Le HomePod mini a permis à Apple de doubler sa part de marché

Le HomePod mini a clairement permis à Apple de s'installer sur le marché des enceintes connectées, faisant doubler la part de marché de la firme de Cupertino.

Apple s’est invité assez tardivement, comme souvent d’ailleurs, sur le marché des enceintes intelligentes connectées lors du lancement de son HomePod, permettant à des entreprises comme Amazon et Google de s’adjuger la majorité des parts de ce juteux marché. Ceci étant dit, le HomePod était un produit pour le moins bancal, si l’on peut dire, ce qui a conduit à un flop commercial. Avec son tarif franchement élevé, la pilule était difficile à avaler pour nombre de clients indécis. Fort heureusement, le HomePod mini est arrivé.

Le HomePod mini a clairement permis à Apple de s’installer sur le marché des enceintes connectées

Apple a par la suite lancé son HomePod mini, une version bien plus abordable pour celles et ceux qui cherchaient une enceinte connectée tout en restant dans l’écosystème Apple, et il semblerait que les efforts de la marque à la pomme se sont révélés payants. C’est tout du moins ce qui ressort d’une étude de Strategy Analytics qui, selon les résultats obtenus, a découvert que le HomePod mini avait permis à Apple de doubler sa présence sur le marché des enceintes connectées.

Faisant doubler la part de marché de la firme de Cupertino

La société spécialisée estime ainsi qu’Apple a expédié environ 4 millions d’enceintes connectées durant le troisième trimestre 2021, ce qui lui a permis de récupérer 10,2 % de part de marché. C’est près du double par rapport à la même période en 2020, quand Apple ne représentait “que” 5,9 % sur le marché, avant le lancement du HomePod mini. Autrement dit, on peut assez logiquement dire que cette nouvelle enceinte, plus compacte et moins onéreuse, a largement contribué à la croissance de la marque à la pomme sur ce marché.

Ceci étant dit, Apple reste encore très largement derrière d’autres entreprises comme Amazon et Google, toutes deux détenant plus de 20 % de part de marché. Ce qui est intéressant, c’est que, bien qu’elles ne soient pas disponibles aux États-Unis, des sociétés comme Baidu et Alibaba se classent troisième et quatrième, respectivement, reléguant donc Apple à la cinquième position seulement.