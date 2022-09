Le GPU NVIDIA GeForce RTX 4090 arrive le 12 octobre prochain

NVIDIA officialise ses GeForce RTX Series 40. La 4090 arrive le 12 octobre, suivie de deux versions de la 4080 en novembre.

Après des mois d’attente et de controverse parmi ses partenaires, les GPU NVIDIA Series 40 sont enfin là. L’entreprise a officialisé les GeForce RTX 4090 et GeForce RTX 4080 durant sa keynote GTC 2022. Dirant profit de l’architecture Ada Lovelace, ces deux GPU offrent de meilleures performances en ray tracing. Le fondeur a travaillé avec Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) pour développer un nouveau processus de fabrication “4N”, jusqu’à deux fois plus efficient que le process en 8 nm utilisé pour les Series 30.

L’augmentation des performances en ray tracing est due à Ada Lovelace, qui utilise la troisième génération de RT Cores de NVIDIA et à l’intégration d’une nouvelle technique de rendu baptisée Shader Execution Reordering et au DLSS 3.0. Sur certains jeux, les performances peuvent être multipliées par deux ou trois en ray tracing par rapport aux GPU Ampere. L’entreprise a fait une démonstration de Cyberpunk 2077 à 100 fps presque contants avec toutes les fonctionnalités ray tracing au maximum. Les performances de rastérisation sont, elles aussi, jusqu’à deux fois supérieurs grâce à cette nouvelle architecture.

Le premier GPU Ada Lovelace arrivera le mois prochain, le 12 octobre, il s’agit de la GeForce RTX 4090, proposée à 1 599 $ – mais 1 949 € en Europe, semble-t-il -. Avec 24 Go de GDDR6X, NVIDIA affirme qu’elle est deux à quatre fois plus rapide que la 3090 Ti pour une consommation d’énergie similaire. À l’intérieur, 16 384 cœurs CUDA à une fréquence de base de 2,2 GHz.

Aux côtés de la 4090, NVIDIA proposera deux variantes de la RTX 4080. Le modèle de base, qui commence à 899 $ – 1 099 € -, offre 12 Go de GDDR6X, tandis que la version 16 Go coûtera 1 199 $ – 1 469 € -. Toutes deux arriveront dans le courant du mois de novembre. NVIDIA ne vendra cependant une variante Founders Edition que du modèle le plus onéreux. Pour la version 12 Go, il faudra se tourner vers les partenaires de l’entreprise.

En termes de performances, la 4080 16 Go dispose de 9 728 cœurs CUDA et d’une fréquence d’horloge de 2,21 GHz, avec un maximum en boost à 2,51 GHz. Le modèle 12 Go, quant à lui, n’en embarque que 7 680, mais avec des fréquences 100 MHz plus élevées. Vous n’aurez heureusement pas à changer l’alimentation si vous avez l’intention de changer votre 3070 ou 3080, NVIDIA recommandant 700 W pour la version 12 Go et 750 pour la version 16 Go. Si vous voulez changer d’alimentation, attendez les ATX 3.0 dans quelques mois. Les modèles Founders Edition seront compatibles avec le standard PCIe Gen-5 16-brochee. Cela étant dit, NVIDIA inclura aussi un adaptateur 8-broches pour celles et ceux qui ne veulent pas toucher aux câbles.

Les GPU Series 40 arrivent dans un contexte difficile pour l’entreprise. Pendant presque toute la pandémie, il était presque impossible d’acheter les derniers GPU GeForce en date à des tarifs honnêtes tant la demande de la part des joueurs et des mineurs de crypto était forte. La situation a beaucoup changé aujourd’hui, avec le crash du marché des crypto et le passage au proof-of-stake d’Ethereum. Le marché de l’occasion s’est alors retrouvé inondé de GPU Series 30, rendant presque impossible aux partenaires et revendeurs de proposer les leurs aux tarifs publics conseillés.