Le gouverneur de l’Utah approuve la création d’une unité sur la blockchain et les technologies associées

Après près de trois ans de discussion sur le sujet, le gouverneur de l’Utah, Spencer Cox, vient enfin de signer une loi pour la création d’une unité opérationnelle qui supervisera les initiatives autour de la blockchain et des crypto-monnaies. Cette unité est baptisée Blockchain and Digital Innovation Task Force.

La première introduction de ce texte (H.B. 335) datait de février 2022. Il aura donc fallu deux mois d’étude, de lectures et relectures dans les différentes institutions de l’État avant qu’elle soit signée par le gouverneur Cox le 24 mars.

Parmi ses principales missions, cette unité devra “développer et introduire des recommandations concernant la promotion dans l’État de l’adoption de la blockchain, les technologies de la finance et l’innovation dans le numérique.” Selon ce décret, l’unité sera constituée de 20 personnes avec des profils très variés dans les technologies de la blockchain, les crypto-monnaies et les technologies de la finance. Jusqu’à cinq membres seront nommés par le président du Sénat, jusqu’à cinq autres par le président de la Chambre des représentants et jusqu’à cinq autres par le gouverneur. En outre, cette loi réclame que la Division of Finance de l’Utah fournisse une aide humaine à cette unité. Ce groupe de travail devra faire un rapport annuel au plus tard le 30 novembre, à deux comités du Sénat de l’Utah, à savoir le Business and Labor Interim Committee et le Legislative Management Committee.

Cette mesure survient alors même que la Securities and Exchange Commission (SEC) a annoncé son intention de doubler le personnel responsable de la surveillance et la protection des investisseurs sur les marchés de la crypto. Cette Cyber Unit, qui inclut l’équipe Crypto Assets and Cyber, va embaucher 20 nouvelles têtes pour 50 postes dédiés, y compris des avocats et des analystes spécialisés dans la fraude.