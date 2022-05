Le gouverneur de Californie signe un décret sur la blockchain

Le gouverneur de Californie signe un décret pour la promotion de la blockchain. Une initiative qui répond au décret présidentiel de Joe Biden sur les crypto-monnaies.

Le gouverneur de Californie, Gavin Newsom, vient de signer un nouveau décret faisant la promotion du développement de la blockchain au sein de l’État. Ce décret vise à encourager le développement responsable de la crypto et assurer la protection des consommateurs. Il veut aussi permettre de créer un environnement cohérent pour les entreprises et tenter d’harmoniser les lois au niveau fédéral et étatique. Enfin, ce décret obligera l’État à réfléchir à la manière dont la technologie de la blockchain peut être utilisée dans ses différentes institutions publiques.

Le gouverneur de Californie signe un décret pour la promotion de la blockchain

Gavin Newsom avait qualifié tout récemment la Californie de “hub mondial de l’innovation” mais se lamentait dans le même temps que “le gouvernement soit [souvent] en retard sur les avancées technologiques”. Il expliquait que le décret signé aujourd’hui permettra de poser les fondations pour “la prospérité des consommateurs et des entreprises”.

Dans un communiqué transmis à CNBC, la conseillère Dee Dee Myers, précisait qu’un quart des entreprises de la blockchain américaines sont basées en Californie. Elle ajoutait que ce décret devrait les encourager à rester dans l’État via une réglementation responsable. Cette nouvelle directive s’inscrit parfaitement dans le cadre du décret présidentiel de Joe Biden sur les crypto-monnaies publié en mars. Les objectifs étaient similaires, visant notamment la protection des consommateurs et faisant la promotion de l’innovation.

Une initiative qui répond au décret présidentiel de Joe Biden sur les crypto-monnaies

Gavin Newsom était déjà pro-crypto-monnaies avant son élection au poste de gouverneur de Californie en janvier 2019. En 2014, il comptait parmi les quelques politiciens américains à accepter les dons en Bitcoin pour sa campagne. Il défiait alors Jared Polis, aujourd’hui gouverneur du Colorado, pour relever un maximum de dons en Bitcoin cette année-là. En 2020, il signait une loi similaire au décret qui nous intéresse aujourd’hui. Cette loi renommait un département d’État et lui conférer le pouvoir de réguler les monnaies virtuelles tout en promouvant l’innovation pour le consommateur.