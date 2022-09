Le gouvernement US restreint les exportations de puces IA vers la Chine et la Russie. Cela pourrait ralentir sérieusement le développement produit de NVIDIA.

Le gouvernement américain vient de mettre en application de nouvelles restrictions à l’encontre des exportations de puces pour les superordinateurs et l’intelligence artificielle vers la Russie et la Chine. NVIDIA a révélé dans un document de la SEC que le gouvernement l’a informé d’une nouvelle obligation affectant l’un de ses GPU actuels (A100) et un GPU à venir (H100), qui sont pensés et conçus pour améliorer les tâches de machine learning.

Le gouvernement US restreint les exportations de puces IA vers la Chine et la Russie

Le gouvernement aurait apparemment indiqué à NVIDIA que cette nouvelle licence permettra de gérer le risque éventuel que les produits affectés puissent être utilisés pour des desseins militaires par ces deux pays. Comme The New York Times le précise, l’intelligence artificielle et le machine learning sont utilisés dans de nombreuses applications très variées, parmi lesquelles le développement d’armes et de systèmes de surveillance.

Un porte-parole du Département du Commerce américain déclarait à Reuters :

Bien que nous ne soyons pas dans l’optique actuelle de définir des changements très précis, nous prenons une approche exhaustive pour implémenter les actions supplémentaires nécessaires en lien avec les technologies, l’utilisation finale et les utilisateurs finaux pour protéger la sécurité nationale des États-Unis et les intérêts de la politique étrangère.

Cette nouvelle condition survient après une autre règlement sur l’export mise en place à la mi-août qui empêche la Chine d’accéder aux logiciels de design avancé de puces nécessaires pour produire les processeurs nouvelle génération.

Cela pourrait ralentir sérieusement le développement produit de NVIDIA

NVIDIA a admis dans ce document que cette restriction pourrait ralentir la finalisation du développement de la puce H100. L’entreprise ne vend pas ses produits en Russie, mais elle devrait gagner environ 400 millions de dollars de ses ventes à des sociétés chinoises durant le troisième trimestre. C’est de l’argent que l’entreprise pourrait utiliser pour le développement de ses futurs produits. Le fabricant pourrait perdre toutes ses possibles ventes si ses clients chinois refusent d’acheter ses alternatives ou si le gouvernement refuse de lui accorder des licences pour ses plus gros clients.

En ce qui concerne AMD, un porte-parole déclarait à Reuters que, bien que cette nouvelle condition de licence empêche l’entreprise d’exporter ses puces MI250 vers la Chine, il estime que cela n’aura pas un gros impact sur ses affaires.