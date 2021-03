Le torchon brûle entre les États-Unis et la Chine, chacun accusant l'autre d'espionnage, ou craignant tout du moins qu'il le fasse...

La guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis repose sur des craintes d’espionnage, plus ou moins fondées, et dans les deux sens bien évidemment. L’administration Trump avait fait placer un certain nombre d’entreprises chinoises sur sa liste noire. La Chine a pris certaines mesures de son côté. Aujourd’hui, le gouvernement chinois interdit à ses employés d’utiliser des véhicules Tesla pour cette même raison.

Le gouvernement chinois interdit à ses employés de conduire des voitures Tesla

Les voitures électriques Tesla sont très populaires actuellement. Nombreux sont les foyers à vouloir en faire l’acquisition. Et cela est dû, en grande partie, à la vision futuriste proposée par les voitures de la marque, lesquelles embarquent nombre de capteurs et de caméras lui permettant notamment de conduire par elle-même. Cela étant dit, il semblerait que ces mêmes capteurs et caméras soient justement source de crainte pour le gouvernement chinois.

par crainte d’espionnage

Selon un rapport du Wall Street Journal, il semblerait que la Chine ait mis en place une nouvelle directive interdisant à quiconque travaille pour une agence gouvernementale, l’armée ou une entreprise appartenant à l’état dans une industrie sensible de conduire un véhicule Tesla. Cette décision aurait été prise par crainte que les caméras embarquées dans ces voitures puissent collecter des informations sur la Chine et ses opérations et que celles-ci puissent être renvoyées aux États-Unis.

Cela étant dit, le PDG de Tesla, Elon Musk, a rapidement répondu. Interrogé durant une discussion virtuelle au cours d’un forum chinois, l’entrepreneur américain déclarait que si les véhicules Tesla étaient utilisés pour espionne en Chine ou n’importe où ailleurs, elles auraient déjà disparu. Il n’est en tous les cas pas surprenant qu’Elon Musk s’inquiète de la mise en place de cette nouvelle directive.

En effet, selon un rapport de Reuters, Tesla aurait vendu pas moins de 147 445 en Chine l’année dernière, ce qui représentait tout de même pas moins de 30 % de ses ventes mondiales. C’est un marché extrêmement lucratif pour Tesla, un marché sur lequel Elon Musk entend bien progresser et non l’inverse.