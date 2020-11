Le gouvernement américain aurait-il “oublié” de bannir TikTok ?

La situation de TikTok est préoccupante aux États-Unis. L'administration Trump avait laissé à la plate-forme chinoise un certain temps pour revendre ses activités sur le territoire. Mais où en est-on aujourd'hui ?

Comme vous le savez peut-être déjà, TikTok est actuellement sous la menace d’un bannissement pur et simple sur le territoire des États-Unis, bannissement décrété par l’administration Trump. Ces derniers mois, de nombreux échanges ont été rendus publics sur le sujet mais aujourd’hui, alors que la date butoir initiale du 12 novembre est atteinte, il semblerait que le gouvernement américain ait “oublié”, ou plutôt que l’administration ait décidé de “ghoster” TikTok.

L’administration américaine aux abonnés absents

Dans un communiqué transmis à The Verge, on peut lire la chose suivante : “Pendant une année, TikTok est resté engagé très activement auprès du CFIUS [Comité pour l’investissement étranger aux États-Unis, NDLR] en toute bonne foi pour aider à dissiper les craintes de sécurité nationale, même alors que nous sommes en profond désaccord avec cette affirmation. Durant les deux premiers mois après que le Président a donné son accord préliminaire à notre proposition pour répondre à ces craintes, nous avons offert des solutions détaillées pour finaliser cet accord – mais nous n’avons eu aucun réel retour concernant notre gestion renforcée de la vie privée et notre framework de sécurité.”

dans l’affaire du bannissement de TikTok

Et TikTok de poursuivre : “Aujourd’hui, alors que la date butoir du 12 novembre décidée par le CFIUS arrive, et sans possibilité de notre part de la repousser, nous n’avons d’autre choix que de déposer une requête en justice pour défendre nos droits et ceux de nos plus de 1 500 employés aux États-Unis.” Cela étant dit, il semble très improbable que le gouvernement américain ait effectivement oublié ce bannissement de TikTok. Disons plutôt qu’il y a certainement d’autres préoccupations actuellement, liées de près ou de loin aux élections présidentielles, par exemple, et que l’affaire TikTok est désormais reléguée à un second plan.

Cela signifie-t-il pour autant que TikTok n’a plus à s’inquiéter de sa situation aux États-Unis ? Non. Mais si vous utilisez TikTok au Pays de l’Oncle Sam, vous devriez pouvoir le faire pendant un certain temps encore. En parallèle, un certain nombre d’influenceurs de la plate-forme se sont unis pour tenter de faire empêcher ce bannissement, clamant haut et fort qu’une telle décision aurait un impact très négatif sur leur activité professionnelle.