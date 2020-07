Le monde du numérique semble aujourd'hui pris d'une frénésie de l'abonnement. Tout y passe. De la musique aux jeux vidéo en passant par les applications. Apple propose depuis quelque temps son Apple Arcade. Aujourd'hui, c'est Google, avec le Google Play Pass qui arrive.

Le Google Play Pass est un service de jeux vidéo mobile via abonnement, comme Apple Arcade mais sur Android. Le service n’était jusqu’à présent disponible qu’aux États-Unis et voici que le géant américain l’étend désormais à neuf nouveaux pays, dont la France. Voici tout ce qu’il faut savoir de ce nouveau service dédié aux jeux vidéo et applications mobiles .

Le Google Play Pass arrive en France

En septembre dernier, le Google Play Pass était officiellement lancé aux États-Unis, en concurrence directe avec Apple Arcade. Comme ce dernier, il s’agit d’un abonnement qui donne accès une sélection variable d’applications et autres jeux du Play Store. Lorsque vous êtes abonné(e), vous avez accès à tous les contenus du catalogue comme si vous les aviez payés individuellement. Dans le courant de la semaine, Australie, Nouvelle-Zélande, Canada, Royaume-Uni, Allemagne, Irlande, Espagne, Italie et France y auront droit.

Pour profiter de Google Play Pass, il faudra s’acquitter des 4,99€ par mois ou opter pour l’offre annuelle bien plus avantageuse dans la mesure où elle ne coûte que 29,99€ (soit l’équivalent de 6 mois). Pour l’heure, une centaine d’applications et jeux composent le catalogue. On retrouve des jeux comme Sonic the Hedgehog, Sorcery, Star Wars Knights of the Old Republic, Stardew Valley, This War of Mine, Teslagrad, ou encore Sally’s Law. À noter, certains jeux arriveront même en avant-première sur le Play Pass.

L’abonnement pourra être activé avant la fin de la semaine

On terminera par quelques précisions techniques. Le Google Play Pass est, très logiquement, réservé aux appareils Android, sous KitKat 4.4 minimum, avec la version 16.6.25 sur Play Store. Si vous n’êtes pas certain de votre version, un appui long sur l’icône puis “Infos sur l’appli” vous donnera la version tout en bas de l’écran. Encore un peu de patience et vous pourrez vous abonner pour tester ce nouveau service de jeux.