Le Google Pixel Fold pourrait arriver avant la fin de cette année 2022

Le Google Pixel à écran pliable arriverait avant la fin de l'année et cela pourrait être une très bonne chose pour tout l'écosystème Android.

En septembre 2021, plusieurs rumeurs annonçaient que Google travaillait sur deux smartphones avec écran pliable. Certains pensaient même que ces appareils pourraient arriver sur le marché à la fin de l’année 2021. Force est de constater que ce ne fut pas le cas. La même source, @DSCCRoss, avait déclaré le projet “mort” l’année dernière suite à l’annulation des commandes d’écran. Pourtant, l’un, au moins, de ces smartphones avec écran pliable de Google serait toujours d’actualité.

Le Google Pixel à écran pliable arriverait avant la fin de l’année

L’appareil disposerait même d’un écran similaire à celui du très attendu Samsung Z Fold4 (6,19 pouces) mais avec un écran en couverture plus petit, 5,8 pouces. Un lancement dans le courant du dernier trimestre 2022 est tout à fait crédible dans la mesure où Google a largement le temps de finaliser l’appareil, si ce n’est pas déjà fait, et ces écrans pourraient ne pas souffrir des mêmes soucis d’approvisionnement que pour les produits fabriqués à plus haut volume.

Et cela pourrait être une très bonne chose pour tout l’écosystème Android

Au-delà de l’appareil en lui-même, il est très intéressant d’apprendre que la firme de Mountain View plonge pleinement dans l’expérience utilisateur avec un écran pliable. Avec un tel smartphone au catalogue du géant, cela devrait permettre de voir une meilleure intégration de ce format dans Android. Samsung a déjà fait un très bon travail sur le sujet et tous les clones existant aujourd’hui sur le marché sont basés sur les designs originaux du Samsung Fold. Le géant sud-coréen a aussi beaucoup dégrossi toute l’expérience utilisateur pour que ce concept soit le succès qu’il est aujourd’hui.

Cela étant dit, il est désormais impératif que la principale force derrière le système d’exploitation, à savoir Google, s’engage totalement dans ce format d’écran pliable. Il y a fort à parier que ses équipes travaillent déjà sur les nombreuses API nécessaires pour faire passer les applications au niveau supérieur et les rendre pleinement et parfaitement compatibles avec les écrans pliables.