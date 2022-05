Le Google Pixel avec écran pliable une nouvelle fois reporté

Le smartphone Google avec écran pliable une nouvelle fois reporté. Celui-ci n'arriverait plus avant le printemps prochain.

Les rumeurs évoquent depuis longtemps maintenant l’existence d’un projet de Google Pixel avec écran pliable. Malheureusement, il semblerait que nous soyons encore très loin de voir ce smartphone arriver entre nos mains. En effet, celui-ci vient d’être une nouvelle fois reporté, pas avant le printemps prochain maintenant.

Les rumeurs d’un smartphone Google avec écran pliable façon Samsung Galaxy Z existent depuis le début de l’année 2021, mais The Elec rapporte que le géant américain a décidé de ne pas officialiser l’appareil durant le dernier trimestre 2022, préférant le faire au printemps 2023. Selon le medium, cette décision aurait été prise tout simplement parce que le téléphone n’est pas terminé. Tout cela coïncide avec des rumeurs de la fin de l’année dernière qui affirmait que la firme de Mountain View avait choisi de repartir pratiquement de zéro. Ross Young, toujours très bien informé, corroborait l’information de The Elec : “Plusieurs sources de la chaîne d’approvisionnement indiquent que le lancement du smartphone pliable de Google est reporté au printemps prochain.”

Ce n’est pas la première fois que cet appareil est reporté, pour le plus grand malheur des fans de Google qui attendent un tel smartphone. Les premières rumeurs d’un report datent de l’automne 2021, Ross Young indiquait alors que Google ne lancerait pas son appareil sur le marché avant le deuxième trimestre 2022 au plus tôt.

Et comme ce smartphone à écran pliable n’a toujours pas été officialisé, il faut se contenter de rumeurs. L’appareil reste un parfait mystère. Il n’a pas été évoqué du tout durant la Google I/O il y a quelques semaines, mais si l’on en croit The Elec, l’écran serait fourni par Samsung et offrirait une diagonale de 7,57 pouces, avec un écran secondaire de 5,78 pouces. La société Nexplus serait en charge de la charnière de l’appareil. De précédents leaks montraient deux versions : le “Jumbojack” avec une pliure à l’horizontale, et le “Passport”, qui se plie à la verticale”, comme les Samsung Galaxy Z Fold et Galaxy Z Flip.

À ce stade, le smartphone à écran pliable de Google n’est encore qu’un doux rêve. Espérons que nous en saurons davantage au printemps prochain. À suivre !