Le Google Pixel avec écran pliable pourrait utiliser une dalle Samsung

Les smartphones avec écran pliable arrivent lentement mais sûrement sur le marché. La technologie est encore très jeune mais les fabricants sont nombreux à y travailler.

Si les smartphones dotés d’un écran pliable se comptent actuellement sur les doigts de la main – d’une main, presque -, les fabricants sont assez nombreux à travailler sur le sujet. Outre Samsung et Motorola qui ont déjà des appareils sur le marché, Apple y travaillerait en interne, tout comme Google. Aujourd’hui, c’est justement ce dernier qui fait parler de lui, autour d’un Google Pixel avec écran pliable.

Google aurait choisi Samsung pour les écrans pliables d’un futur Google Pixel pliable

Il y a quelques années, des rumeurs suggéraient que Google pouvait être en train de travailler sur son propre smartphone Pixel avec écran pliable. Ces rumeurs avaient vu le jour suite à la découverte d’un brevet et peu après la parution de ces articles, le géant de Mountain View confirmait être effectivement en train d’étudier cette piste. Nul ne pouvait alors savoir si un tel appareil verrait le jour ou non mais aujourd’hui, il semblerait que l’on se dirige de plus en plus vers un futur Google Pixel avec écran pliable.

Selon une information de TheElec

Selon un rapport de TheElec, il semblerait que Google envisagerait de se fournir en dalles pliables auprès de Samsung. La dalle en question aurait une diagonale de 7,6 pouces, la même taille que celle du Samsung Galaxy Z Fold 2. Il n’est par ailleurs pas très surprenant que Google choisisse le géant sud-coréen comme fournisseur.

Étant donné que Samsung domine plus ou moins le marché des smartphones avec écran pliable à l’heure actuelle, il est logique que Google fasse appel à ce dernier. Cela étant dit, pour l’heure, on ne sait pratiquement rien de cet appareil. Il sera intéressant de voir comment Google choisira de le positionner sur le marché, si tant est qu’il devienne un jour réalité.

Google lancera en tous les cas de nouveaux smartphones Pixel cette année mais aucune rumeur ne semble actuellement laisser entendre qu’un modèle pliable serait en préparation. Autrement dit, si Google Pixel avec écran pliable il devait y avoir, ce ne serait probablement pas pour cette année. À suivre !