Le Google Pixel avec écran pliable pourrait toujours voir le jour en 2021

Les smartphones dotés d’un écran pliable sont assurément à la mode. Samsung mène la danse, avec déjà trois générations d’appareils ainsi équipés, mais le concept a déjà séduit nombre de fabricants. Même Apple travaillerait sur un tel produit. Google voudrait lui aussi un Pixel avec écran pliable. Et ce modèle pourrait toujours voir le jour avant la fin de l’année 2021.

Il y a eu plusieurs rumeurs laissant entendre que Google travaillait sur un smartphone Pixel doté d’un écran pliable. Ces rumeurs circulent depuis un moment maintenant et certains sont même convaincus que l’appareil pourrait voir le jour cette année. Ce qui est assez étrange dans la mesure où Google n’a rien déclaré sur le sujet alors qu’il a multiplié les annonces concernant le Pixel 6.

Cela étant dit, cette situation n’empêche pas les uns et les autres de penser qu’un Pixel avec écran pliable pourrait toujours être annoncé avant la fin de cette année 2021. C’est tout du moins ce que l’on apprend dans un tweet de David Naranjo, directeur chez Display Supply Chain Consultants, qui est convaincu qu’un Pixel avec écran pliable pourrait être lancé durant la quatrième trimestre 2021.

Selon les rumeurs, Google devrait lancer ses nouveaux smartphones Pixel 6 le 19 octobre prochain. Difficile de savoir si ce Pixel Fold – appelons-le ainsi – serait annoncé en même temps ou si l’appareil aura droit à un événement de lancement dédié. Il va aussi sans dire que l’on prendra cette information avec des pincettes, comme une énième rumeur sur le sujet. Une chose est sûre, il sera en tous les cas très intéressant de voir Google arriver sur le marché du smartphone avec écran pliable.

À l’heure actuelle, Samsung est le roi sur ce marché, se montrant très agressif avec ses produits. Il est plus que temps que des alternatives arrivent.

With the announcement of iPhone 13 Pro and iPhone 13 Pro Max having a variable refresh rate up to 120Hz marks 20 models that are current and rumored that use LTPO OLED panels from SDC. pic.twitter.com/5wlbsl2HF1

— David Naranjo (@DSCCDave) September 16, 2021