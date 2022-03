Le Google Pixel 6a et la Pixel Watch pourraient faire l’impasse sur I/O 2022

Si Google ne change pas ses habitudes en ce qui concerne son événement dédié aux développeurs I/O, il faut s’attendre à ce que I/O 2022 soit organisé dans le courant du mois de mai, vraisemblablement vers la fin du mois. Et comme à l’accoutumée, cela devrait être un événement très intéressant, notamment dans la mesure où plusieurs rumeurs laissent entendre que la firme de Mountain View en profiterait pour dévoiler de nouveaux produits.

Parmi les nouveaux appareils qui pourraient être officialisés durant cet événement, on retrouverait le Google Pixel 6a ainsi que la Pixel Watch dont on parle depuis très longtemps maintenant. Cela étant dit, il semblerait que ces deux produits manquent justement cette grande fête. En effet, selon un rapport du souvent très bien informé Jon Prosser, le géant américain pourrait reporter l’annonce de ce smartphone et de cette smartwatch à la fin du mois de juillet. Ceci à cause de la pénurie de puces.

Jon Prosser précise cependant que la Pixel Watch pourrait être prête pour le mois de mai, mais ses sources suggèrent que son annonce serait, elle aussi, reportée, pour coïncider avec le lancement du Pixel 6a. Autrement dit, il va vous falloir être patient si vous attendez l’un ou l’autre de ces produits.

Pour être honnête, les derniers produits estampillés “a” de Google avaient été lancés en août. Ce fut le cas des Pixel 4a et 5a. Si Google devait les annoncer en juillet, ce serait là un peu plus tôt qu’à l’accoutumée. Encore faut-il, bien sûr, que ces rumeurs soient avérées.

Quoi qu’il en soit, dans la mesure où rien de tout ceci n’est officiellement confirmé, pas même la tenue de I/O 2022, on prendra cette information avec des pincettes avant d’en savoir davantage. Le mois de mai est encore assez loin devant nous. Nous devrions avoir davantage de détails dans les prochaines semaines. À suivre !

as i mentioned in today’s show:

i am hearing that google has delayed the pixel 6a until late july. (chip shortage)

pixel watch is still may 26th, but the source believes it could soon be pushed as well.https://t.co/iqoh9RlCzk

— Jon Prosser (@jon_prosser) March 4, 2022