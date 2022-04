Le Google Pixel 6a devrait arriver en mai

Le Google Pixel 6a apparaît dans les documents de la FCC. Vers un lancement durant la Google I/O en mai ?

Le nouveau modèle de smartphone de la gamme Pixel A de Google a de grandes chances d’être commercialisé dans le courant du mois de mai, si l’on en croit un dossier de la FCC repéré par MySmartPrice. Les documents en question décrivent les fonctionnalités que nous devrions retrouver dans les futurs smartphones Pixel, y compris les Pixel 6a, Pixel 7 et Pixel 7 Pro.

Le Google Pixel 6a apparaît dans les documents de la FCC

Au moins l’un des modèles 6a devrait être compatible avec la 5G mmWave (aussi connue sous le nom 5G bande haute), ce qui en ferait très probablement l’une des options les plus abordables en ce qui concerne les smartphones 5G du marché.

Vers un lancement durant la Google I/O en mai ?

Le timing d’apparition de ces documents, comme DroidLift l’explique, suggère que la firme de Mountain View pourrait lancer le 6a durant sa conférence I/O dédiée aux développeurs, laquelle ouvrira ses portes le 11 mai. La FCC oblige que certains produits soient testés et approuvés avant d’être commercialisés sur le marché américain. Étant donné que Google a déposé ses demandes d’autorisation pour le 5a en juillet 2021, un mois avant sa commercialisation, on peut s’attendre à quelque chose de similaire avec le 6a. Ce nouveau smartphone, contrairement au 5a qui n’était disponible qu’aux États-Unis et au Japon, devrait par ailleurs être proposé dans de nombreux pays. Et dans la mesure où tous les pays n’utilisent pas nécessairement les mêmes bandes de fréquences, les fabricants soumettent d’ordinaire plusieurs documents pour plusieurs modèles.

Pour celles et ceux qui ne seraient pas trop familiers avec le Pixel 5a, ce smartphone à 449 $ avait été commercialisé en août 2021 sans lancement en grande pompe à cause de la pandémie. Google avait ensuite lancé son Pixel 6, avec de nombreuses améliorations au niveau de l’intelligence artificielle et de l’appareil photo. Le 6a devrait très probablement disposer des mêmes fonctionnalités d’intelligence artificielle, grâce à la nouvelle puce mobile Google Tensor. Selon plusieurs rendus publiés par 9to5Google, le 6a embarquerait par ailleurs le même module caméra que le 5a. Autrement dit, si vous espériez une vraie évolution concernant la photo et la vidéo, ce sera à prendre en considération, mais si vous cherchez un smartphone 5G rapide blindé d’intelligence artificielle dans un tarif relativement contenu, ce futur Pixel 6a pourrait être un choix très intéressant.