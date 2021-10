Le Google Pixel 6 va simplifier la navigation dans les menus lors d’appels à des centres d’appel

Le Google Pixel 6 va vous simplifie la vie pendant vos appels à des centrales en vous affichant directement le menu.

Il vous est déjà très certainement arrivé de passer un coup de téléphone à un centre d’appel, que ce soit pour obtenir de l’aide pour un service ou un produit ou prendre un rendez-vous, etc. Ces appels vous obligent à passer par différents menus en tapant le chiffre adéquat selon ce que vous voulez faire. Une navigation qui est loin d’être sympathique. C’est un aspect que Google espère corriger sur ses tous derniers Google Pixel 6.

La firme de Mountain View a beaucoup vanté les mérites de la puce Tensor introduite dans ses Pixel 6, une puce qui offre à l’appareil un certain nombre de capacités de machine learning. Ce qui est une très bonne chose. Parmi les fonctionnalités directement obtenues de ce travail de machine learning, l’appareil peut déterminer lorsque vous passez un appel à un centre d’appel. L’interface vous affichera alors certaines informations, dont le menu, pour que vous puissiez voir les options plutôt que de devoir attendre que le message enregistré ne vous soit lu.

Le système sera aussi capable d’offrir aux utilisateurs les durées d’attente actuelle et estimée pour que vous vous fassiez une meilleure idée de la chose. Par exemple, les centres d’appel peuvent être particulièrement sollicités en soirée, juste après l’heure du dîner, lorsque les gens ont le temps de se poser pour passer un (long) coup de téléphone. Le fait de connaître ces délais d’attente est un bon moyen de planifier ses appels pour limiter au maximum l’attente.

Il s’agit là finalement ni plus ni que d’une extension de la fonctionnalité Hold For Me de Google, qui utilise Google Assistant pour vous faire rester en attente, vous laissant libre de vaquer à vos occupations. Le système vous alerte alors dès qu’un opérateur humain répond.