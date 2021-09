Le Google Pixel 6 Pro pourrait coûter aussi cher qu’un iPhone

Les smartphones Google Pixel 6 pourraient coûter assez cher, avec un Pixel 6 Pro aussi onéreux qu'un iPhone 13 mini ?

Google a proposé au fil des années un certain nombre de smartphones, en son nom propre ou non. Depuis quelque temps, le marché a droit à la gamme Pixel, des appareils au tarif souvent abordable, pour un rapport qualité/prix plutôt intéressant. Le Google Pixel 6 Pro, a contrario, pourrait être dans la fourchette haute de ce qui se fait actuellement, similaire à un iPhone 13 mini.

Par le passé, les appareils Google Nexus étaient plutôt abordables mais, comme ce fut souvent le cas avec nombre de marques et de smartphones justement abordables, avec le temps, les tarifs ont augmenté au fur et à mesure de leur popularité grandissante. Et il semblerait que le futur Google Pixel 6 Pro pourrait atteindre un nouveau sommet en termes de prix. C’est tout du moins ce que les dernières rumeurs en date laissent entendre.

Dans une vidéo publiée par Brandon Lee de la chaîne This Is Tech Today, une source qui travaille chez un revendeur européen lui aurait indiqué que le Pixel 6 devrait coûter aux alentours de 649 €. Et le Pixel 6 Pro aux alentours de 899 €. Un tarif plutôt onéreux, tout particulièrement quand on considère le fait que l’iPhone 13 mini est vendu à partir de 799 € sur le site de l’Apple Store en Allemagne (809 € en France).

Voilà qui pourrait donner une indication assez précise du tarif de la bête lors de son lancement en France, pas de conversion dollars vers euro à effectuer. Mais une chose semble se dessiner, cette nouvelle génération ne devrait pas être aussi abordable que certains pouvaient l’espérer.

Et dans un sens, finalement, nous ne devrions pas être surpris outre mesure. En effet, les nouveaux Pixel 6 sont équipés d’une puce Google Tensor. Ce tarif plus élevé reflètera notamment l’investissement en recherche et développement de la part de Google pour mettre au point cette puce. Dans tous les cas, rien de tout ceci n’est pour l’instant officiel. Il faudra attendre l’annonce officielle de la firme de Mountain View.