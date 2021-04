Le Google Pixel 6 pourrait disposer d’une puce fabriquée maison

L'industrie du mobile évolue constamment. Apple a pris la décision de fabriquer ses propres puces pour ses smartphones et Google pourrait suivre la même voie. Dès le Google Pixel 6 ?

Pendant de très nombreuses années, Google s’est reposé sur Qualcomm comme fournisseur de puces pour ses smartphones Pixel. Mais les choses pourraient changer dès cette année. En effet, le très attendu Pixel 6 du géant américain devrait faire son entrée sur le marché dans quelques mois et cet appareil pourrait marquer un cap important : il pourrait s’agir du premier modèle de la gamme Pixel à disposer d’une puce fabriquée maison par Google, un chipset répondant actuellement, semble-t-il, au nom de code “Whitechapel”.

Google pourrait intégrer sa première puce maison dans le Google Pixel 6

Pour l’heure, nous ne savons que très peu de choses concernant Whitechapel. Nous n’avons eu droit à qu’à de légers indices ici et là. L’un d’entre eux suggère que Samsung pourrait être derrière ce projet, ou tout du moins que le géant sud-coréen serait impliqué dans son développement. C’est que laissaient entendre plusieurs références au sujet de la propre puce Exynos de Samsung. Et comme Samsung fabrique déjà justement ses puces et qu’il a toute l’expérience pour le faire, ce ne serait pas impossible qu’il fabrique pour un tiers, en l’occurrence Google.

Et ensuite dans des ordinateurs sous Chrome OS ?

Comme 9to5Google le précise, le PDG de Google, Sundar Pichai, avait fait des remarques à l’automne dernier en déclarant notamment que l’entreprise procédait ces derniers temps à “des investissements conséquents” dans le hardware. Une puce maison serait donc tout à fait possible. Il n’est pas non plus surprenant que Google choisisse de s’engager dans cette voie quand on sait qu’Apple a décidé de faire de même pour ses ordinateurs Mac.

Et dans la mesure où Android et Chrome OS sont extrêmement liés, il ne serait pas surprenant d’apprendre dans un futur plus ou plus proche que ce chipset Whitechapel, ou un autre, pourrait être utilisé dans des ordinateurs sous Chrome OS. Google réserve d’ordinaire les annonces liées aux Pixel pour le troisième trimestre de l’année. Il faudra donc attendre encore un peu avant de savoir de quoi il retourne précisément. À suivre !