Le Google Pixel 6 pourrait bénéficier de 5 ans de mises à jour logicielles

Si l'on en croit un rapport de FrontPageTech, le Google Pixel 6 pourrait être proposé avec pas moins de cinq ans de mises à jour logicielles.

Dans le monde du smartphone, il y a actuellement deux grandes familles, celle d’Apple avec ses iPhone et les appareils Android. Cette dernière est bien plus variée. Google, par exemple, propose ses propres appareils avec sa gamme Pixel. Et il se pourrait que la prochaine génération soit très intéressante du point de vue de sa longévité. Explication.

Un Google Pixel 6 avec 5 ans de mises à jour logicielles ?

L’un des inconvénients avec les smartphones Android, c’est la gestion des mises à jour logicielles. En effet, celle-ci dépend totalement du fabricant du téléphone et de la durée de prise en charge qu’il souhaite apporter à tel ou tel modèle. Les expériences sont ainsi très différentes selon les marques et selon les modèles. Cela étant dit, il semble qu’une bonne nouvelle soit à venir si vous avez l’intention de vous laisser tenter par le Google Pixel 6.

C’est ce qu’annonce FrontPageTech

En effet, selon un rapport de FrontPageTech, pour sa future gamme Pixel 6, la firme de Mountain View pourrait commencer à proposer cinq ans de mises à jour logicielles à ses clients. Cependant, il convient de préciser que le rapport en question mentionne uniquement des “mises à jour logicielles”. Celui-ci ne précise pas s’il s’agit des mises à jour majeures d’Android ou simplement des mises à jour de sécurité.

Si c’est la première option, voilà qui viendrait placer les smartphones Google Pixel à égalité avec les Apple iPhone, la firme de Cupertino proposant pendant autant d’années l’accès à ses mises à jour majeures d’iOS aux anciens iPhone. Si c’est la deuxième option, c’est tout de même une bonne chose, et une amélioration nette par rapport à la situation actuelle. Aujourd’hui, Google offre trois ans, au total, de mises à jour pour ses Pixel. Et cela comprend tant les mises à jour majeures d’Android que les mises à jour de sécurité.

Passer à cinq ans serait tout à fait appréciable. Cela signifierait que les possesseurs de Pixel pourraient profiter plus longtemps de leurs appareils sans avoir à craindre que leurs données, ou l’appareil dans son ensemble, puisse être compromis parce que la sécurité n’est plus prise en charge.