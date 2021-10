Le Google Pixel 6 pourrait avoir droit à 4 mises à jour majeures d’Android

Google fait de gros efforts pour rendre les smartphones sous Android plus attrayants. Cela passe par rendre les appareils plus pérennes sur le long terme. Si, au final, la décision revient bien sûr aux fabricants, la firme de Mountain View améliore les choses sur ses propres appareils. Le Google Pixel 6 pourrait ainsi bénéficier de quatre mises à jour majeures d’Android.

À combien de mises à jour Android ont droit nos smartphones ? Cela dépend du constructeur, certes, mais d’ordinaire, les appareils ont aujourd’hui droit à 2 ou 3 de ces mises à jour. Cela étant dit, la situation pourrait être différente, dans le sens meilleur, pour le déjà très attendu Pixel 6. Il semblerait que la firme de Mountain View puisse offrir à son nouveau flagship pas moins de quatre mises à jour majeures de son OS mobile.

C’est tout du moins ce qu’annonce dans un tweet @_snoopytech_. L’homme affirme que, pour le Pixel 6, Google offrirait donc 4 mises à jour majeures d’Android. Ainsi, le smartphone devrait être lancé avec Android 12. Cela signifierait qu’il pourrait être totalement supporté par le géant américain jusqu’à Android 16. Ce qui est plutôt cool pour un smartphone moderne.

Un rapport précédent laissait entendre que l’appareil pourrait par ailleurs avoir droit à cinq années de mises à jour de sécurité. Combinez cette information aux quatre mises à jour majeures de l’OS et voilà qui, sur le papier, est très intéressant. La plupart des gens changent leur téléphone tous les deux ou trois ans mais si vous êtes du genre à garder votre appareil plus longtemps que cela, vous pourrez être assuré(e) que celui-ci sera pleinement supporté pendant 4 à 5 ans.

Ceci étant dit, cela n’a rien de très surprenant. Google gère Android et ses smartphones Pixel. Il est donc assez logique que la firme de Mountain View supporte ses appareils plus longtemps que la concurrence. Espérons cependant que cela donnera des idées à ces autres fabricants. À suivre !

Pixel 6 gets 4 OS Upgrades and 5 Years of Security Patches

— Snoopy (@_snoopytech_) October 13, 2021