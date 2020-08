Le Google Pixel 5 pourrait n’exister qu’en version XL

Ces dernières années, Google a toujours proposé un smartphone Pixel en deux tailles. Une taille “de base”, si l’on peut dire, et une autre “XL”. Cela étant dit, il se pourrait que les choses soient différentes cette année dans la mesure où la firme de Mountain View pourrait ne lancer qu’une version XL de son très attendu Pixel 5 qui sera annoncé à l’automne.

C’est tout du moins ce qu’annonce un tweet de @ImjustSayingJC qui affirme que Google ne proposera qu’une version XL de son Pixel 5 et que celle-ci sera commercialisée au tarif de 699$. Google avait précédemment annoncé le Pixel 4a, un appareil milieu de gamme, avant de confirmer ses plans pour un Pixel 4a 5G et le Pixel 5 qui nous intéresse aujourd’hui.

Difficile de savoir si Google mentionnait alors le Pixel 5 en tant que gamme complète ou s’il ne s’agissait que du modèle de base. Le tweet en question affirme aussi que le Pixel 5 sera propulsé par un processeur Qualcomm Snapdragon 765G, ce qui signifie que Google ne viserait pas un smartphone très haut de gamme pour cette année.

Quoiqu’il en soit, l’information est à prendre avec des pincettes, comme un énième rumeur qu’elle est. Google devrait faire son annonce officielle dans les semaines/mois à venir. Nous saurons alors tout à ce moment-là. À suivre !

-According to information I have been provided….

Google Pixel 5 expected to come in only XL variant with 765G variant priced at $699

— Jason C – I'm Just Saying (@ImjustSayingJC) August 12, 2020