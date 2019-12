Le Google Pixel 4a se dévoile, avec prise jack et trou dans l’écran

Google continue de proposer sa vision du smartphone année après année avec sa gamme Google Pixel. Après le Pixel 3a, les fans attendent le 4a. Le voici qui se dévoile aujourd'hui à travers des rendus en fuite. L'occasion de découvrir certaines nouveautés.

Il y a quelques mois, Google lançait le Pixel 3a. Ce téléphone est une version plus abordable du flagship de la firme de Mountain View lancé en 2018. Selon les critiques, nombreux sont ceux qui apprécient les efforts de Google pour proposer une version moins onéreuse de leurs Pixel haut-de-gamme. Cette tendance devrait se poursuivre en 2020 avec le lancement du Google Pixel 4a. Le smartphone se dévoile aujourd’hui dans des rendus 3D.

Le Google Pixel 4a se dévoile dans de nouveaux rendus 3D

L’année prochaine, Google devrait commercialiser le Pixel 4a, variante plus abordable de son flagship Pixel 4 lancé en 2019. Aujourd’hui, grâce à @OnLeaks – à qui l’on doit bon nombre de fuites, toujours très précises et très souvent avérées – et 91mobiles.com, des rendus de l’appareil ont été publiés. L’occasion de découvrir ce à quoi nous attendre pour ce modèle très particulier. Selon ces rendus, le Pixel 4a ne dévierait pas trop du design du Pixel actuel mais on peut remarquer quelques aspects particuliers. De quoi faire s’impatienter les fans ?

Au menu, trou dans l’écran et prise jack 3,5 mm

Avec son Pixel 4a, Google cèderait ainsi à la mode du trou dans l’écran. À la manière de Samsung. Contrairement à l’encoche prisée par nombre de constructeurs. Et il semblerait aussi que Google ait choisi de préserver la prise jack de 3,5 mm. Voilà qui devrait contenter les amateurs de casques et écouteurs filaires. De précédentes rumeurs évoquaient un module simple caméra. Pourquoi alors un tel empiètement sur la face arrière de l’appareil ? Étrange s’il ne doit y avoir qu’un seul capteur… Les rendus semblent aussi confirmer la présence du capteur d’empreinte digitale à l’arrière. Tout ceci est à prendre avec des pincettes, évidemment. Si Google respecte son calendrier du Pixel 3a, nous devrions tout savoir de ce nouveau modèle durant la Google I/O 2020 qui aura lieu avant l’Été 2020.