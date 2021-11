Le Google Pixel 3 recevra sa dernière mise à jour au premier trimestre 2022

Les Google Pixel 3 auront droit à une dernière mise à jour au premier trimestre 2022, une mise à jour venant corriger certains bugs et failles de sécurité.

Comme la plupart des fabricants de smartphones, Google offre une garantie de mise à jour. La firme de Mountain View s’engage à ce que ses téléphones reçoivent des mises à jour, tant d’Android que de sécurité, pendant un certain nombre d’années. Après cela, eh bien, l’entreprise fait ce qu’elle veut et, le plus souvent, les smartphones sont tout simplement oubliés, purement et simplement. Ce sera bientôt le cas pour les Google Pixel 3.

Dans le cas des Google Pixel 3 et Pixel 3 XL, le support officiel de ces deux modèles est arrivé à son terme en octobre 2021, il y a peu donc. Ceci étant dit, celles et ceux qui ont encore l’un de ces smartphones seront probablement ravis d’apprendre que Google a déclaré à 9to5Google avoir prévu une ultime mise à jour pour sa gamme Pixel 3. Celle-ci devrait être déployée durant le premier trimestre 2022.

Une mise à jour venant corriger certains bugs et failles de sécurité

Gardez par ailleurs à l’esprit que ces Pixel 3 et Pixel 3 XL sont éligibles à la mise à jour Android 12. Ce qui signifie que la mise à jour en question dont parle aujourd’hui Google n’est pas Android 13. 9to5Google pense que la mise à jour du premier trimestre 2022 pour les Pixel 3 serait plutôt une mise à jour corrective, venant corriger un certain nombre de bugs et failles de sécurité. N’attendez donc rien de très important, ou tout du moins rien de visible.

Les smartphones Google Pixel 3 furent officialisés en 2018, ce qui signifie que Google les aura supportés pendant ces trois dernières années, ce qui est tout à fait standard sur le marché des smartphones Android. Il est en tous les cas très improbable que le Pixel 3 ait droit à Android 13 l’année prochaine, mais si vous n’avez pas prévu de changer de smartphone d’ici peu, vous pourrez toujours regarder duc ôté des ROM custom non officielles développées par la communauté.