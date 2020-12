Le Google Home Max prend officiellement sa retraite

Cela fait quelque temps maintenant que Google a lancé ses premières enceintes connectées intelligentes, les Google Home. Il est temps aujourd'hui de faire un peu de ménage dans le catalogue.

Lorsque les enceintes connectées sont arrivées sur le marché pour la première fois, l’accent n’était pas vraiment mis sur la qualité du son offert par ces appareils. Après tout, l’objectif principal de ces accessoires était de permettre aux utilisateurs de centraliser les contrôles de leurs objets connectés disséminés un peu partout dans la maison, entre autres choses. Offrir une bonne qualité audio n’était pas dans les priorités.

Google cesse la production de son Google Home Max

Cela étant dit, assez rapidement finalement, des marques ont commencé à faire attention à cet aspect. Sont alors arrivés sur le marché des appareils comme l’Apple HomePod et le Google Home Max, avec comme principal argument de vente la qualité du son proposé, justement. Malheureusement, si vous êtes fan du Google Home Max, sachez que la firme de Mountain View semble en avoir aujourd’hui bel et bien terminé avec cette référence dans la mesure où, selon un rapport de Engadget, elle vient d’être officiellement mise à la retraite.

Google a déclaré au medium américain qu’il ne produisait plus l’appareil et que tous ses stocks avaient déjà été vendus. Cela étant dit, le géant continuera à supporter cette enceinte connectée pendant encore de nombreuses années. Autrement dit, si vous en avez un à la maison, ne vous inquiétez pas.

Il faut désormais se tourner vers le Google Nest Audio

Selon le communiqué de l’entreprise : “Les utilisateurs de Google Home Max n’ont pas à s’inquiéter, ils ne verront aucune différence dans leur service. Nous allons continuer d’offrir des mises à jour logicielles et autres correctifs de sécurité aux appareils Google Home Max. Nous nous engageons à proposer une très bonne qualité de son et des fonctionnalités audio avancées pour la maison dans tous nos produits disposant de l’Assistant.”

Quant à celles et ceux qui chercheraient une enceinte similaire, il faudra désormais opter pour le Nest Audio, qui a été pensé et conçu pour offrir une qualité audio plus élevée encore dans un format plus compact. Voilà qui est toujours intéressant.