Le futur PDG d’Amazon pourrait être intéressé par la production de jeux vidéo

Amazon est aujourd'hui bien plus qu'une plate-forme de e-commerce. Les activités du géant américain sont très diverses. Elles touchent notamment au jeu vidéo. Mais sur ce point, les choses pourraient s'accélérer.

Si vous ne le savez pas encore, Jeff Bezos, l’actuel PDG d’Amazon, a annoncé son retrait dans un futur proche. L’homme le plus riche de la planète restera cependant à un poste important mais il laissera les commandes à Andy Jassy. Et sous son giron, il se pourrait qu’Amazon intensifie son activité autour des jeux vidéo.

Amazon pourrait intensifier son activité dans les jeux vidéo

Pour celles et ceux qui ne le sauraient pas, Amazon dispose aujourd’hui de son propre studio de développement pour réaliser… des jeux vidéo. Celui-ci est baptisé Amazon Game Studios mais il n’est pas étonnant que vous n’en ayez pas entendu parler dan la mesure où celui-ci n’a réalisé aucun jeu triple A, encore moins de titres qui aient défrayé la chronique.

sous la future direction d’Andy Jassy

Toujours est-il que la situation pourrait changer sensiblement avec l’arrivée au poste de PDG d’Andy Jassy. Comme nous vous le disions plus haut, l’actuel PDG d’Amazon Jeff Bezos a annoncé tout récemment que, d’ici quelques mois, il laisserait sa place de PDG à Andy Jassy. Dans des emails obtenus par Bloomberg, on apprend que ce dernier serait enclin à accélérer les activités de développement de jeux vidéo d’Amazon.

Dans l’un des emails envoyés par Andy Jassy, on peut notamment lire : “Rencontrer le succès tout de suite est moins stressant mais quand les choses prennent un certain temps, c’est souvent plus délicieux encore. Je suis convaincu que cette équipe y parviendra si vous restons concentrés sur ce qui compte le plus. Bien que nous n’ayons pas encore vraiment réussi avec AGS, je suis persuadé que nous y arriverons si nous persévérons.”

Voilà en tous les cas une direction très intéressante pour Amazon, d’autant plus quand on considère que le géant américain n’est pas vraiment connu pour ses jeux. Mais avec les ressources à leur disposition, rien n’est impossible…