Le fondateur et PDG de Medium, Ev Williams, se retire

Ev Williams n'est plus le PDG de Medium, il laisse sa place à son ami de longue date Tony Subblebine.

Le cofondateur de Twitter, Ev Williams, se retire de son poste de PDG de Medium. Il a annoncé sa décision tout récemment, écrivant sur Medium, évidemment, qu’il laissait l’entreprise entre les mains de Tony Subblebine, PDG de Coach.me.

Tony Subblebine ne fait peut-être pas partie de la famille Medium, mais les deux hommes ont une histoire commune. Avant que Ev Williams ne crée Twitter avec Jack Dorsey et quelques autres, Tony Subblebine et lui avaient travaillé chez Odeo, la startup de podcast fondée par Ev Williams en 2005 avec Noah Glass. “Tony est un créateur, un écrivain, un penseur ouvert d’esprit et un gentil homme d’affaires”, écrit Ev Williams au sujet de son remplaçant. “J’ai toute confiance dans le fait que Medium va grandement profiter de sa vision, son intégrité, son énergie et son leadership pragmatique.”

Ev Williams continuera de conseiller Medium en tant que président du conseil d’administration : “Pour être tout à fait clair, l’histoire de Medium est loin d’être terminée”, écrivait-il. “L’équipe aujourd’hui est probablement la plus capable que j’ai pu voir dans cette entreprise. Je suis impatient de voir ce qu’ils vont faire.”

Quant à savoir quelle sera la prochaine aventure de cet entrepreneur né baptisé Ev par nombre de ses pairs, l’homme ne semble pas avoir de projet précis dans l’immédiat. Il compte “apprendre autant que possible que des choses dont [il] ne sait pas grand-chose.” Tout un programme. Et pour ce faire, Ev Williams voudrait lancer une nouvelle holding ou un laboratoire de recherche.

En se retirant, il laisse l’entreprise en pleine recherche, et avant tout d’elle-même. Dans une interview donnée en 2014 à The New York Times, il promettait que sa startup allait changer le web. “À l’heure actuelle, Internet récompense la vitesse et la quantité et nous voulions en faire un endroit où la qualité a de l’importance”, expliquait-il au quotidien américain.

Et pendant un temps, Medium semblait être parvenu à créer un endroit où des gens publiaient du contenu pensé et réfléchi. Cependant, un certain nombre de choix stratégiques discutables, notamment en ce qui concerne le business model, et l’émergence de concurrents comme Substack ont fait quelque peu perdre de sa superbe à Medium. Tony Subblebine aura pour principale mission que de redonner à Medium ses lettres de noblesse, si l’on peut dire.